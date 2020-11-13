Bu işin tek bir kuralı var! Çıplak temizlik yapıp saate 455 lira kazanıyor

İngiltere'de son dönemde popüler hale gelen naturist temizlik (çıplak temizlik), işine talep artıyor. Saatte 45 sterlin, yani 455 TL kazanan kadın, yaşadığı deneyimleri aktarıyor...

38 yaşında olan ve ismini vermek istemeyen İngiliz kadın, bahçe düzenleme işi yapmak istiyordu ve bunun için eğitim almayı planladı. Ancak kısa vadede paraya ihtiyacı vardı. Bir gün naturist temizlik üzerine ilanla karşılaşan kadın, durumu arkadaşlarıyla paylaştı. Konu hakkında Metro.co'ya konuşan naturist temizlikçi, ilginç iş deneyimini paylaştı:

"Konuyu arkadaşlarıma açtığımda güldüler ve asla yapamayacaklarını söylediler. Vücuduma güvenmiyordum, ancak müşterilerden alacağım parayı duyunca endişelerimi hızla bir kenara bıraktım. Çalışma saatleri esnekti. İlk müşterimin evine gittim ve banyoda üstümü çıkardım.

'AYNADA KENDİME BAKTIM, DEVAM DEDİM'

Bana her zaman saygıyla davrandılar. Hiç kimse bu zamana kadar bana dokunmaya yaklaşmadı. Bu işte katı bir kural var: Bak, ama dokunma. Evlerini temizlediğim kişiler sadece biraz arkadaşlık istiyorlar. Bazı erkekler, kimi zaman heyecanlanıyor ve vücutlarını göstermek istiyorlar. İlk şaşkınlığı atlattıktan sonra konuşur ve hatta birbirimize şakalar yaparız.

'İLK KEZ BEDENİMLE BARIŞTIM'

38 yaşındayım ve ilk kez kendimi bu kadar iyi hissediyorum. Bu kesinlikle alışılmadık bir iş ve ömrümün sonuna kadar devam ettirmeyeceğim. Bir süre sonra tekrar bahçecilik işine geri dönmeyi planlıyorum.



