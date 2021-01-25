Bu kadar da olmaz diyeceksiniz! Bridgerton'ın kartal gözlü hayranları bu hatayı kaçırmadı

Netflix’in en çok izlenen dizilerinden biri olan Bridgerton 2. sezon onayını aldı. Sevilen dönem draması Bridgerton hayranları, kaldırımdan geçen sarı çizgileri ve 19. yüzyıl hamamı olarak gösterilen bir mekanda Primark markasının posterini gördükten sonra bazı önemli tarihi hatalara dikkat çekti.

Sarı çizgiler, 1960'lı yıllardan sonra park kısıtlamalarını belirtmek için kullanılmaya başlamıştı. Başka paylaşımlarda ise bazı hayranlar modern sokak lambaları, park işaretleri ve hatta caddede Primark için bir poster gördüklerini iddia etti.

Bazı sahneler mağazanın bir şubesinin hemen dışında çekildi ve bir hayran, sahnelerden birinde posterin görüldüğünü iddia etti.

