Daha filmi görmeden Matrix 4’e ateş püskürdü

Matrix Revolutions ve Matrix Reloaded'da Cas karakteriyle karşımıza çıkan Gina Torres, aklındaki Matrix 4 hakkında konuştu. Lana Wachowski'nin Matrix 4'te ölen karakterlerden Neo ve Trinity'yi geri getireceği biliniyor. Torres, ölen karakterlerin neden döndüğü sorusuna cevap arıyor.

'SERT OLMAK İSTEMİYORUM'

Suits, Hannibal, Angel, Firefly gibi yapımlardan tanıdığımız Gina Torres, Matrix 4 ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Oyuncu, karakterleri ölmüş olan Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un nasıl Matrix 4'te nasıl rol alabildikleri sorusunu yöneltti. Torres şu sözleri sarf etti: "Sert olmak istemiyorum ama öldüklerine inandığım insanlar filmde yer alıyor. Söyleyebileceğim tek şey bu. Nerede dahil olacaklarını merak ediyorum. Başlangıç noktaları ne olacak ve zaten her şeyi anlatmaları nedeniyle nasıl bir hikâyeye ihtiyaç duyacaklar?"

Matrix 4'ün konusuyla ilgili henüz hiçbir detay verilmedi. Bu nedenle Gina Torres'in soruları her hayranın aklında bulunuyor. Filmin yıldızı Jessica Henwick olacak ve söylenilenlere göre karakteri Neo'ya benzeyecek. Ayrıca Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith gibi yıldız isimler Matrix 4'te yer alacak.

Matrix 4, 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek. Amerika'da ve platformun bulunduğu diğer ülkelerde ise HBO Max'te yayınlanacak.

