Bu sahneler onları kurtarmaya yetmedi! Lupin, hem The Queen’s Gambit’i hem de Bridgerton’ı solladı

Netflix tarafından yayınlanan yeni rakamlara bakılacak olursa yeni bir fenoman dizimiz daha var. Lupin, bir ayın sonunda 70 milyon hane tarafından izlenerek hem The Queen’s Gambit’i hem de Bridgerton’ı solladı.

Netflix’in Fransa yapımı yeni dizisi Lupin, 8 Ocak’ta izleyici ile buluştu. Intouchables, Jurassic World, X-Men: Days of Future Past gibi filmlerle tanınan Omar Sy‘ın başrolünü üstlendiği dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve pek çok ülkede Netflix’in Top 10 listesinin ilk sırasına yerleşti.

Fransa’nın yanı sıra Türkiye, Brezilya, Arjantin, İspanya, İtalya, Hollanda, İsveç gibi pek çok ülkede de en çok izlenenler listesinin ilk sırasındaki yerini koruyan dizinin ilk ayının sonunda 70 milyon hanede izlenmiş olacağı öngörülüyor. Bu da Lupin’in aynı süre 63 milyon haneye ulaşan Bridgerton ve 62 milyon haneye ulaşan The Queen’s Gambit’ten bile daha popüler olduğunu gösteriyor.

La Casa de Papel ve Dark gibi İngilizce olmayan yapımlarıyla geniş kitlelere ulaşan Netflix’in son dönemde yayınladığı Barbarians ve Lupin gibi uluslararası yapımlarla da büyük başarı yakalaması, İngilizce olmayan yapımların Netflix’in etkisiyle artık çok daha geniş kitleleri cezbedebildiğini gösterdi.



