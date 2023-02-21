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Bu kadarına da pes! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın adına sahte TikTok açıp....

21.02.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği Cezayir karakteri ile büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaraları sarmak için ilk günden beri seferber oldu. Ancak kötü niyetli biri Kaynarca'nın adı ile sahte TikTok açıp bağış toplamaya çalıştı. Ünlü aktör durumu hemen fark edip harekete geçti...

Bu kadarına da pes! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın adına sahte TikTok açıp....

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk günden bu yana seferber oldu. Bir dolandırıcı Oktay Kaynarca'nın adı ile sahte TikTok açıp bağış toplamaya çalıştı...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca adına açılan sahte tiktok hesabından depremzedeler için yardım topladığını görünce harekete geçti...

SAHTE TİKTOK AÇIP....

Ortağı Onur Tan’la çektiği eski bir fotoğrafını kullanarak “İstikamet Malatya sizleri seviyorum” mesajını atan ve altına “Mesaj kutusu açıktır, depremzedeler için yardım etmek isteyenler yazsın” yazan sahte kullanıcı Kaynarca’yı kızdırdı.

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Oktay Kaynarca bu adresi hemen şikayet etti. Bu arada ünlü oyuncunun kendisine ait ekibi tarafından yönetilen mavi tıklı bir tiktok hesabı da var.

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