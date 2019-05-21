Bu kadını hiç bir yüzme havuzu almıyor! Nedenini duyunca aklınız şaşacak

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki kadın, yerel havuzlara girmesi yasaklandığı için üzgün ve tek seçeneğinin okyanusa geri dönmek olduğunu söylüyor. Neden mi? Detaylar haberimizde...
Becky Allen, deniz kızı kuyruğunu takmayı ve onunla yüzmeyi seviyor, ancak yakındaki her yüzme havuzunun deniz kızı arkadaşlarının havuza girmesine izin vermediğini söylüyor.
İngiltere'de yaşayan Becky, şehrin konuyla ilgili zamanın gerisinde olduğunu ve deniz kızlarına diğer şehirlerden daha kötü davrandığını da sözlerine ekledi.
Becky sözlerine şöyle devam etti: "Bu riskleri kendimiz için havuzlarda yüzerek ve karada gözcü yaparak azalttık, ancak bu her zaman bizim için bir seçenek değil."
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