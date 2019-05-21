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Bu kadını hiç bir yüzme havuzu almıyor! Nedenini duyunca aklınız şaşacak

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

29 yaşındaki genç kadın, yaşadığı şehirde havuza girmekten men edildi. Sebebini duyanlar ise kulaklarına inanamıyor. İşte nedeni...

Bu kadını hiç bir yüzme havuzu almıyor! Nedenini duyunca aklınız şaşacak

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki kadın, yerel havuzlara girmesi yasaklandığı için üzgün ve tek seçeneğinin okyanusa geri dönmek olduğunu söylüyor. Neden mi? Detaylar haberimizde...

29 yaşındaki Becky Allen, havuzlara deniz kızı kuyruğu takarak giriyor ve bir nevi kendisini deniz kızı sanıyor. Bu nedenle tüm yerel yüzme havuzları, o ve onun deniz kızı arkadaşlarının havuzlara deniz kızı kuyruklarını takıp girmelerini yasakladı. O ise kuyruğunu çıkarmaktan vazgeçmeyerek okyanusta yüzmeye karar verdi.

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Becky Allen, deniz kızı kuyruğunu takmayı ve onunla yüzmeyi seviyor, ancak yakındaki her yüzme havuzunun deniz kızı arkadaşlarının havuza girmesine izin vermediğini söylüyor.

29 yaşındaki genç kadın, geriye kalan tek seçeneğin denizde yüzmek olduğunu ancak bir şeylerin ters gidebilme ihtimalinin denizde yüksek olduğunu ve bu nedenle riske girdiğini söyledi.

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İngiltere'de yaşayan Becky, şehrin konuyla ilgili zamanın gerisinde olduğunu ve deniz kızlarına diğer şehirlerden daha kötü davrandığını da sözlerine ekledi.

Becky'nin açıklamaları ise şöyle: "Kendim ve diğer yerel deniz kızları, okyanusun içinde kendimiz için savaşmaya bırakıldık; güvenlik denetlemelerinin yetersizliği nedeniyle bu durum çok tehlikeli olabilir.

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Becky sözlerine şöyle devam etti: "Bu riskleri kendimiz için havuzlarda yüzerek ve karada gözcü yaparak azalttık, ancak bu her zaman bizim için bir seçenek değil."

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