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Bu kafede Türkçe hariç 8 dil konuşuluyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 24.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşayan Yusuf Özcan, dil kurslarına gitmelerine rağmen öğrendikleri yabancı dili, konuşma diline aktaramayan kişiler için 'Dil Kafe' adlı işletme açtı. İngilizce başta olmak üzere 8 dilin konuşulduğu kafeye gelenler, hem kahvelerini içip hem de dil bilenlerle sohbet ederek, yabancı dillerini geliştiriyor. Türkçe konuşmanın yasak olduğu kafedeki çalışanlar ise yabancı uyruklulardan oluşuyor.

Bursa'da, lise hayatı boyunca İngilizce'ye merak salan; ancak bir türlü İngilizce konuşamayan Yusuf Özcan, üniversitede yurt dışına çıktı. İngiltere'de eğitimini tamamlayan ve İngilizce'yi iyi konuşmaya başlayan Özcan, kurslara giden; ama öğrendikleri dilleri konuşup, pratik yapamayanlara alternatif olması için proje geliştirdi. Yaptığı çalışmalar sonucu gençlerin ve yetişkinlerin hem eğlenip hem de dil öğrenebileceği kafe açmaya karar veren Özcan, 'Dil Kafe' adını verdiği işletmeyi hayata geçirdi. Çalışanların tamamının yabancı olduğu kafeyi açan Özcan, İngilizce ağırlıklı olmak üzere Almanca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Japonca ve Arapça konuşulan işletmede müşterilerini ağırlıyor.

'TÜRKÇE KONUŞMAK YASAK'

Kafeye gelenlerin, öğrendikleri dilleri konuşabilmeleri için ortam oluşturduklarını belirten Yusuf Özcan, "Grameri olan arkadaşlar, dil kurslarında pratik ortam olmadığı için sadece gramer öğretildiğinden İngilizce konuşamıyor. Anlıyorlar ama konuşamıyorlar. Biz de İngilizce anlayan ama konuşamayan arkadaşlara konuşma pratiği yaptırıyoruz. Kapıdan içeri girdikten sonra kesinlikle Türkçe konuşmak yasak. Konuşan arkadaşlar tespit edilirse ceza olarak baklava alıyorlar. Kapıdan içeri giren herkes İngilizce konuşmaya başlıyor. Buranın formatını da İngiltere'deki kafe ortamı gibi yaptık. Arkadaşlar o atmosfere giriyorlar. Ben üniversiteyi yurt dışında okudum. Lise yıllarımda bir türlü İngilizce konuşamıyordum. Gramer öğrenmek önemli ama bunun pratiği olmazsa İngilizce konuşamıyorsunuz; çünkü dil pratikle gelişiyor. Ben de Türkiye'de bir ilk olarak yabancı dil konuşulan kafe açtım" diye konuştu.

'İNGİLİZCEMİ KAFEDE GELİŞTİRDİM'

Dil Kafe'ye 2 yıldır geldiğini belirten Dalya Ermetin (15), "İlk geldiğimde tereddütlerim vardı. İngilizce anlıyordum ama konuşamıyordum. 2 sene içinde farklı dil ve kültürler tanıma fırsatı buldum. Bu sayede sürekli beynimde İngilizce kelimeler dolaşıyordu. İngilizce'mi bu şekilde geliştirdim. Bir kafe ortamında rahatlıkla İngilizce öğreniyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cafe Dil ingilizce yabancı dil

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