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Bu kaleyi alan adanın da sahibi olacak! Sadece iki şekilde ulaşımı var

İngiltere’nin Pembrokeshire kıyılarında yer alan Thorne Adası, emlak ofisi aracılığıyla satışa çıkarıldı. Ada, üzerindeki tarihi kale ve lüks donanımıyla dikkat çekiyor.

Bu kaleyi alan adanın da sahibi olacak! Sadece iki şekilde ulaşımı var
Çiğdem Berfin Sevinç

Toplam 2,49 dönümlük alana sahip olan Thorne Adası, 3 milyon sterlin (yaklaşık 184 milyon TL) fiyat etiketiyle satış listesine girdi. Ada, deniz ortasında izole yapısıyla dikkat çekerken, ulaşım yalnızca helikopter veya tekne ile sağlanabiliyor.

Bu kaleyi alan adanın da sahibi olacak! Sadece iki şekilde ulaşımı var 1

KALE VE ÖZEL YAŞAM ALANLARI VAR

Adanın en dikkat çeken yapısı ise 2. derece koruma altında olan tarihi kale. 8000 metrekareyi aşan kullanım alanına sahip kalede 5 yatak odası bulunuyor ve 20 kişiye kadar konaklama imkânı sunuluyor.

Bazı odalarda özel banyo ve deniz manzarası yer alırken, avluya açılan yaşam alanları da bulunuyor.

HELİKOPTER PİSTİ VE ÖZEL İSKELE DİKKAT ÇEKİYOR

Lüks adada helikopter pisti, özel iskele ve 5 ayrı deniz bağlama noktası bulunuyor. Bu özellikler adayı sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda özel bir turizm ve yatırım merkezi haline getiriyor.

Bu kaleyi alan adanın da sahibi olacak! Sadece iki şekilde ulaşımı var 2

TEKNİK DONANIMIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Thorne Adası yalnızca tarihi yapısıyla değil, modern altyapısıyla da öne çıkıyor. Adada:

250.000 litrelik yağmur suyu toplama sistemi
100 kWh batarya depolamalı güneş panelleri
Hava kaynaklı ısı pompaları
Yerden ısıtma sistemi

gibi çevreci ve modern enerji çözümleri yer alıyor.

OTEL VE TİCARİ KULLANIMA AÇIK

Ada, resmi kayıtlarda otel ve tesis olarak geçiyor. Bu nedenle sadece özel mülk değil, aynı zamanda ticari işletme veya turizm tesisi olarak da kullanılabiliyor.

Bu kaleyi alan adanın da sahibi olacak! Sadece iki şekilde ulaşımı var 3

İÇİNDE OFİS VE EĞLENCE ALANLARI DA VAR

Kale içinde atölyeler, kazan daireleri, depolar ve bir ofis alanı da bulunuyor. Ayrıca çatı katında oyun odası ve bar yer alıyor. Avluda ise geniş bir çim alan dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kale ada
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