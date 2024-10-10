MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu kare ile tepki çekmişlerdi! Öğretmenlere hakaretten yargılandı! Ece Ronay'ın cezası belli oldu

Bu kare ile tepki çekmişlerdi! Öğretmenlere hakaretten yargılandı! Ece Ronay'ın cezası belli oldu

10.10.2024 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da bir öğretmen grubunun paylaştığı fotoğrafa hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın cezası belli oldu. Mahkeme, Ece Ronay’ın birden fazla kişiye hakaret suçundan 46 gün karşılığında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Bu kare ile tepki çekmişlerdi! Öğretmenlere hakaretten yargılandı! Ece Ronay'ın cezası belli oldu

Erzurum’un Karayazı ilçesi girişinde bulunan Türkçe ve Kürtçe ‘Hoş geldiniz’ yazan tabela altında 2022 yılı Nisan ayında çekindikleri fotoğrafı paylaşan 4 öğretmen, bu kare ile tepkilerin hedefi olmuştu.

Fotoğraftaki el hareketi sebebi ile öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılmasıyla 2022 yılı Mayıs ayında açığa alınan öğretmenler, aklanarak görevlerine tekrar geri döndü.

Yaptıkları paylaşımla ilgili küfür, hakaret ve tehdit içerikli yorumlar hakkında ise şikayetçi oldular. Öğretmenlerin fotoğrafı hakkında hakaret içerikli yorum yapan Ece Ronay hakkında, Karayazı Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

öğrermenler

'andavallar' SÖZÜNÜN CEZASI BELLİ OLDU

Öğretmenlere yönelik ‘andavallar’ şeklinde hakarette bulunduğu yorumu nedeniyle yargılanan Ece Ronay’ın, mahkemede kendisini ‘Sosyal medya fenomenleri arasında kullanılan ve hakaret veya küfür niteliği taşıdığını bilmediği bir kelimeyi eleştirmek amacıyla kullandığını’ söyleyerek savunduğu öğrenildi.

ECE R2ONAY

MAHKEME KARARINI VERDİ

Karayazı Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın 4 Ekim 2024’te görülen karar duruşmasında, Ece Ronay’ın birden fazla kişiye hakaret suçundan 46 gün karşılığında adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ece Ronay
En Çok Okunan Haberler
Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi?

Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi?

Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

Hem kayda aldı hem kurşun yağdırdı: Abimizin selamı var!

Milli Takım kampında skandal konuşma

Milli Takım kampında skandal konuşma

Adı skandala karışmıştı! TSK cezayı kesti: O generalin rütbesi geri alındı

Adı skandala karışmıştı! TSK cezayı kesti: O generalin rütbesi geri alındı

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Vatandaşa salça yerine boya satmışlar

Vatandaşa salça yerine boya satmışlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.