Bu kentte güneş 84 gün boyunca hiç batmayacak!

Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde yer alan Barrow adıyla da bilinen kentte güneş 02.57’de doğdu ve tam 84 gün boyunca ufkun altına inmeyecek. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı kentte insanlar, Ağustos’a kadar kesintisiz gün ışığı altında yaşamını sürdürecek.

GÜNEŞ GÖKYÜZÜNDE DAİRE ÇİZİYOR

Uzmanlara göre bu sıra dışı doğa olayı, Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle meydana geliyor. Yaz aylarında Kuzey Yarımküre’nin güneşe dönük hale gelmesiyle birlikte, Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde güneş batmıyor. Özellikle 21 Haziran’daki yaz gündönümüne yaklaşılırken güneş, gökyüzünde daire çiziyormuş gibi hareket ediyor.

Bu olayın görülebildiği en düşük enlem ise Kuzey Kutup Dairesi olarak kabul ediliyor. Kutba yaklaştıkça gündüz süresi daha da uzuyor.

KIŞ AYLARINDA TAM TERSİ YAŞANIYOR

Utqiagvik halkı yalnızca bitmeyen gündüzlerle değil, uzun karanlık dönemlerle de biliniyor. Kentte her yıl yaklaşık 65 gün boyunca güneş hiç doğmuyor. 'Kutupsal gece' olarak bilinen bu dönemde şehir, yalnızca birkaç saatlik alacakaranlık ışığı görüyor.

"BEDEN SAATİ ŞAŞABİLİR" UYARISI

Kesintisiz gün ışığı, insan biyolojisini de etkiliyor. Uzmanlar, sürekli aydınlık ortamın melatonin hormonunun salgılanmasını azaltabileceğini ve uyku problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Buna rağmen yaz ayları, bölge halkı için yılın en hareketli dönemi oluyor.

ALASKA’NIN DİĞER KENTLERİNDE DE GÜNLER UZUYOR

Sadece Utqiagvik değil, Alaska’nın farklı bölgeleri de uzun gün ışığı dönemine girmiş durumda. Fairbanks kentinde yaklaşık 70 gün boyunca neredeyse 24 saatlik aydınlık yaşanacak. Anchorage kentinde ise günlük gün ışığı süresi 16 ila 19 saate kadar çıkıyor.

Turistler için büyük ilgi gören bu dönem, özellikle doğa fotoğrafçıları ve kamp severler açısından eşsiz manzaralar sunuyor.

DÜNYADA BENZER OLAYLARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER DE VAR

'Gece yarısı güneşi' yalnızca Alaska’ya özgü değil. Norveç, İsveç, Finlandiya ve İzlanda gibi kuzey ülkelerinde de yaz aylarında güneş haftalarca batmayabiliyor. Norveç’in kuzeyindeki bazı bölgeler bu nedenle 'Gece Yarısı Güneşi Ülkesi' olarak anılıyor.

Bilim insanları, kutup bölgelerindeki bu doğal döngünün Dünya’nın hareketlerini anlamak açısından önemli bir gözlem alanı oluşturduğunu vurguladı.