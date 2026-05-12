Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Bu kentte güneş 84 gün boyunca hiç batmayacak!

ABD’nin Alaska eyaletinin en kuzeyindeki Utqiagvik kentinde 'gece yarısı güneşi' dönemi başladı.

Bu kentte güneş 84 gün boyunca hiç batmayacak!
Sedef Karatay Bingül

Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde yer alan Barrow adıyla da bilinen kentte güneş 02.57’de doğdu ve tam 84 gün boyunca ufkun altına inmeyecek. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı kentte insanlar, Ağustos’a kadar kesintisiz gün ışığı altında yaşamını sürdürecek.

GÜNEŞ GÖKYÜZÜNDE DAİRE ÇİZİYOR

Uzmanlara göre bu sıra dışı doğa olayı, Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle meydana geliyor. Yaz aylarında Kuzey Yarımküre’nin güneşe dönük hale gelmesiyle birlikte, Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde güneş batmıyor. Özellikle 21 Haziran’daki yaz gündönümüne yaklaşılırken güneş, gökyüzünde daire çiziyormuş gibi hareket ediyor.

Bu olayın görülebildiği en düşük enlem ise Kuzey Kutup Dairesi olarak kabul ediliyor. Kutba yaklaştıkça gündüz süresi daha da uzuyor.

KIŞ AYLARINDA TAM TERSİ YAŞANIYOR

Utqiagvik halkı yalnızca bitmeyen gündüzlerle değil, uzun karanlık dönemlerle de biliniyor. Kentte her yıl yaklaşık 65 gün boyunca güneş hiç doğmuyor. 'Kutupsal gece' olarak bilinen bu dönemde şehir, yalnızca birkaç saatlik alacakaranlık ışığı görüyor.

"BEDEN SAATİ ŞAŞABİLİR" UYARISI

Kesintisiz gün ışığı, insan biyolojisini de etkiliyor. Uzmanlar, sürekli aydınlık ortamın melatonin hormonunun salgılanmasını azaltabileceğini ve uyku problemlerine yol açabileceğini belirtti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Buna rağmen yaz ayları, bölge halkı için yılın en hareketli dönemi oluyor.

Bu kentte güneş 84 gün boyunca hiç batmayacak! 1

ALASKA’NIN DİĞER KENTLERİNDE DE GÜNLER UZUYOR

Sadece Utqiagvik değil, Alaska’nın farklı bölgeleri de uzun gün ışığı dönemine girmiş durumda. Fairbanks kentinde yaklaşık 70 gün boyunca neredeyse 24 saatlik aydınlık yaşanacak. Anchorage kentinde ise günlük gün ışığı süresi 16 ila 19 saate kadar çıkıyor.

Turistler için büyük ilgi gören bu dönem, özellikle doğa fotoğrafçıları ve kamp severler açısından eşsiz manzaralar sunuyor.

DÜNYADA BENZER OLAYLARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER DE VAR

'Gece yarısı güneşi' yalnızca Alaska’ya özgü değil. Norveç, İsveç, Finlandiya ve İzlanda gibi kuzey ülkelerinde de yaz aylarında güneş haftalarca batmayabiliyor. Norveç’in kuzeyindeki bazı bölgeler bu nedenle 'Gece Yarısı Güneşi Ülkesi' olarak anılıyor.

Bilim insanları, kutup bölgelerindeki bu doğal döngünün Dünya’nın hareketlerini anlamak açısından önemli bir gözlem alanı oluşturduğunu vurguladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sistemde görünen raporu hastane reddetti! İnfazı yandıSistemde görünen raporu hastane reddetti! İnfazı yandı
Dokunması bile tehlikeli! Şehir merkezine kadar yayıldıDokunması bile tehlikeli! Şehir merkezine kadar yayıldı

Anahtar Kelimeler:
Güneş Alaska
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.