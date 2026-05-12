2,5 yaşına kadar konuşup bir anda sustu! Sadece tek bir kelime bekliyor...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 47 yaşındaki Kazakistanlı Dinara Kutlu, 2,5 yaşına kadar konuşan ve bir anda konuşmayı bırakan 10 yaşındaki kızı Aylin'in yeniden konuşabilmesi için hayırseverlerden destek istedi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kızını özel klinikte tedavi ettiremediğini söyleyen anne Kutlu, "Hayatımda yüzüm gülmedi, kızım gülsün istiyorum. Bir hayalim var kızım bir gün bana anne diye seslensin'' dedi.

Alanya'da bir hayırseverin evinde ücretsiz olarak yaşamını sürdüren Dinara Kutlu, evde bakım maaşıyla geçinmeye çalışıyor. 10 yaşındaki kızı Aylin'in 2,5 yaşına kadar konuşabildiğini ancak daha sonra konuşma özelliğini kaybettiğini belirten anne Kutlu, yıllardır kızının yeniden konuşabilmesi için mücadele verdiğini söyledi.

Hafta içi her gün kızını özel eğitim okulunda eğitim aldığını söyleyen Kutlu, öğretmenlerin desteğiyle eğitim sürecinin devam ettiğini ancak daha ileri tedavi için özel klinik desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Maddi durumlarının buna elvermediğini belirten anne, hayırsever iş insanlarına çağrıda bulundu.

‘'KIZIM ANNE DESİN İSTİYORUM''

Kızının bir gün kendisine ‘anne' demesini çok beklediğini belirten Dinara Kutlu, "Aslen Kazakistanlıyım ama Kazakistan'da kimsem yok yetim olarak büyüdüm. İki çocuk annesiyim. 10 yaşında konuşma engelli kızım var. 2,5 yaşından beri konuşamıyor. Özel eğitime gidiyor. Bir cümle bile söyleyemiyor. Çocuğumun tedavisi için özel klinikler var fakat benim durumum yok bir ablanın evinde geçici olarak kalıyoruz. Hayırsever iş insanlarını sesleniyorum hayatımda iyi bir şey yaşamadım. Kızım yaşasın hayatımda yüzüm gülmedi, kızım gülsün. Bir hayalim var kızım bir gün bana anne diye seslensin. Bir konuşmaya başlasın bağımsız yaşamayı öğrensin. Ben bir gün hayatımı kaybedersem kızım yalnız kalacak diye çok korkuyorum. Bu çocuğu görmezden gelmeyin'' dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

