Mynet Trend

Bu kertenkelenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 11.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Yasak olmasına rağmen internetten satışa çıkarılan Leopard Gecko isimli kertenkele türü hayvanlara biçilen fiyatlar dikkat çekiyor. 300 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar biçilen Leopard Gecko'ların anavatanı Irak, İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan olarak biliniyor.

Bu kertenkelenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve sürüngen grubuna giren Leopard Gecko'lar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor. Sevimli hayvanlar için 300 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.

internetten-satilik-leopard-gecko_7748_dhaphoto2

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi. Bu arada, Leopard Gecko'ları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler dikkat çekti:

internetten-satilik-leopard-gecko_7748_dhaphoto3

"4 aylık, cinsiyeti belirsiz. Sağlıklı garantili gönderim. Pazarlık için rahatsız etmeyiniz. Temiz bakıldı, kemik gelişimi gayet iyi kalsiyum tozuyla ve kalsyworm ile desteklendi. En sevdiği yemek dubia. 'İyi bakarım' diyene satıyorum, Artık bakmakta zorlandığım için satıyorum. Sıkıntısı yoktur, pazarlık payı vardır. Severek büyüttüğüm canlımı özel nedenlerden ötürü satıyorum. Yem çeşidi olarak dubia morio çekirge tartara ve un kurdu ile besledim. Düzenli olarak kalsiyum ve vitamin takviyelerini yaptım. Yemleri ile birlikte vereceğim. Spot lambaya temas ettiği için sırtında ufak bir yanığı var ama veterinere götürüldü, kontrolleri yaptırıldı. Alan kişinin hiçbir şey yapmasına gerek yok. O kendi kendine toparlayacakmış."

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!
13 yaşındaki çocuk mahalleyi birbirine kattı!13 yaşındaki çocuk mahalleyi birbirine kattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kertenkele Leopard Gecko

En Çok Okunan Trend Haberler

Şoke eden itiraf: Otelde ilişkiye girdikten sonra...

Şoke eden itiraf: Otelde ilişkiye girdikten sonra...

Vodafone Park'ı sallayan güzel

Vodafone Park'ı sallayan güzel

Adana'da film gibi olay! Babaanne saksısını hiç düşünmemişti

Adana'da film gibi olay! Babaanne saksısını hiç düşünmemişti

Büyük tehlikeye dikkat! Uyarı geldi: 1-2 saati geçtiği zaman...

Büyük tehlikeye dikkat! Uyarı geldi: 1-2 saati geçtiği zaman...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı! Eşi savcılığa koştu: Beni öldüreceğini düşündüm

Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı!

13 yaşındaki çocuk mahalleyi birbirine kattı! 10 araç hasar gördü, yaralılar var

13 yaşındaki çocuk mahalleyi birbirine kattı!

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!

Adana'da film gibi olay! Babaanne saksısını hiç düşünmemişti

Kendi yavrusunu bile yiyor! Etini böyle tanıttılar: Tadı enfes

Kendi yavrusunu bile yiyor! Etini böyle tanıttılar: Tadı enfes

Kırmızı listedeki vaşak Tunceli'de yolda görüntülendi

Kırmızı listedeydi! Böyle görüntülendi

Akdeniz'de görülen 'istilacı' aslan balığının eti tanıtıldı

İstilacı balığın eti tanıtıldı: Nefisti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.