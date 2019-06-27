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Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, doğum günlerini kutladığı arkadaşlarının yüzüne pasta sürmesiyle bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde şaka yaptığı kişiler tarafından ağaca bağlanarak, yüzü ve vücudu pastayla kaplandı.

Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar

İlçedeki bir kafede çalışan Hayrettin Yavuz, arkadaşlarının doğum günlerini getirdiği pastalarla kutluyordu. Mumu üfleyen arkadaşlarının yüzüne pastayı sürerek şaka yapmasıyla bilinen Hayrettin Yavuz, kendi doğum gününde ise arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı.

Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar

Hayrettin Yavuz’u kafe önündeki ağaca bağlayan arkadaşları, ‘doğum günün kutlu olsun’ ve ‘intikam’ sloganları atarak yanlarında getirdikleri pastayı yüzüne attı. Pasta Hayrettin Yavuz’un yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bölümüne sürüldü. Hızını alamayan arkadaşları, kafeden aldıkları ketçabı da Hayrettin Yavuz’un üzerine döktü.Hayrettin Yavuz'un arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medayada da büyük ilgi gördü. (DHA)

Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar

Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar

Bu kez arkadaşları onu ağaca bağlayıp, pastayla şaka yaptılar

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Anahtar Kelimeler:
şaka doğum günü

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