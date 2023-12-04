Bu kez kapıyı Juventus çaldı! Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle Mattia Perin karşılığında Icardi'yi istediler

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve bu sezon başında bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, gollerine devam ediyor.

Performansıyla taraftarın sevgilisi olan golcü oyuncu, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeye devam ederken daha önce ismi Real Madrid ile anılmıştı. Şimdi ise daha önce uzun yıllar forma giydiği İtalya'dan teklif aldığı öne sürülen Icardi için çok konuşulacak bir teklif gündemde.

JUVENTUS'TAN TAKAS TEKLİFİ

İtalyan basınında ortaya atılan iddiaya göre, Mauro Icardi için Juventus takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar'ın 10 milyon Euro bonservis ödediği 30 yaşındaki futbolcu yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.

ICARDI'Yİ VER PERIN'İ AL

Haberde Juventus'un Icardi için Galatasaray'a 31 yaşındaki file bekçisi Mattia Perin'i önerdi. Galatasaray'ın ise takas teklifini Fernando Muslera'nın yaş faktörünü göz önünde bulundurarak değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Perin, bu sezon Bologna ve Empoli maçlarında forma giydi ve İtalya Milli Takımı'nda da yer aldı.





