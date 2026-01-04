Bu kez o da sıcak bakıyor! Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Alman basınından Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer senaryosu gündeme geldi. Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Bayern Münih ihtimalinin yeniden güç kazandığı ifade ediliyor.

TAMAMEN RAFA KALKMADI

Daha önce Osimhen’in İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih’e önerildiği, ancak Alman devinin Harry Kane’in durumu nedeniyle bu seçeneğe mesafeli yaklaştığı öne sürülmüştü. Son iddialara göre ise tablo değişti ve Bayern Münih seçeneği tamamen rafa kalkmış değil. Alman kulübünün, şartların oluşması halinde Osimhen transferini değerlendirebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY TEKLİFLERE AÇIK

Sport Bild’in haberine göre Galatasaray cephesi de bu süreçte oyuncunun satışına kapıları kapatmış durumda değil. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni transfer hamleleri için finansal kaynak yaratma planı kapsamında Osimhen için gelecek tekliflere açık olduğu vurgulanıyor.

ARABİSTAN İSTEMİYOR

Öte yandan 27 yaşındaki golcünün kariyer planlamasında Avrupa’nın üst düzey liglerinin öncelikli olduğu ifade ediliyor. Haberde, Osimhen’in Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifleri geri çevirdiği, ancak Bayern Münih gibi elit bir kulübün devreye girmesi halinde transfer için yeşil ışık yakabileceği aktarılıyor.

Önümüzdeki günlerde Bayern Münih’in atacağı adımlar ve Galatasaray’ın beklentileri, Osimhen transferinde sürecin seyrini belirleyecek en önemli unsurlar olacak.