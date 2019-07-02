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Bu köpek futbol tutkunu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
EĞLENCE  | 02.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sokak köpeğinin futbol tutkusu görenleri hayrete düşürüyor. İlçenin Liseler Mahallesi'nde her akşam Ünye Belediyesine ait Atatürk Parkı Hala Sahası'na gelerek maç oynayanları izleyen kurt cinsi köpek görenleri şaşırtıyor. Sahada oyuncular top koşturduğu ve gol attığı anda tepkisini havlayarak ya da saha tellerine patisiyle vurarak gösteren sevimli köpek, dışarıda izleyenlerin de dikkatini çekiyor.

Bu köpek futbol tutkunu!

Arkadaşlarıyla her akşam halı sahada turnuva maçı yapan Ünal Tiryaki, "Biz burada top oynarken, top nerede ve hangi köşedeyse köpekte aynı bizlerle beraber top kovalıyor. Bu olay her akşam ve her maçta meydana geliyor. Bu bayağı zamandan beri bu olayla karşılaşıyoruz. Zaten hiçbir yere gitmiyor. Sürekli top hastası ve top oynamak istiyor. Böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmadım ve ilk defa burada gördüm. Çok şaşırtıcı bir durum" dedi.

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Her akşam maç oynayan Yunus Baş ise, "Biz burada tekstiller arası bir turnuva maçı düzenledik. Burada bir tane köpek var. Biz nereye gidiyorsak topla beraber, kendisi de o topun peşinden koşuyor. İzleyicilerden hiç kimseye bir zararı yok ve alışkanlık haline getirmiş bunu kendisi. O burada bizim tamamen neşe kaynağımız oldu. Topu bazen kendisine veriyoruz, o da geri getiriyor. Bizim turnuva maçlarımız üç gün önce başladığı için bizden önceki zamanlarda da köpek buraya geliyor. Tuhaf bir durum" şeklinde konuştu.

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Belediyeye ait halı saha sorumlusu Abdullah Şentepe, "Akşam saatleri genelde maçlarımız olduğu zaman köpek kendini bilinçli bir şekilde maç saatlerine ayarlamışçasına maça geliyor ve yerinde durmadan futbolcu arkadaşlarımızın topu hareketlendirmesiyle kendisi de onlara eşlik ediyor. Bu olay son zamanlarda havaların ısınmasıyla beraber dikkatimizi çekti. Son iki aydır bu köpek gündüzleri olmadan her akşam gelerek sahada yerini alıyor. Genelde tahminimce çevrede dolaşıyor. Işıkların yandığını ya da maça gelen arkadaşların geldiğini sezerek anlıyor ki kendisi de o anda burada oluyor. Tabii buraya top oynamaya gelen herkesin dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek futbol

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