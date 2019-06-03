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Bu köpek internette viral oldu! Öyle komik uyuyor ki...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

Herkes oyun oynamayı, fotoğraf çekmeyi, hatta sadece uyumayı sever. Shih Tzu köpek yavrusu Paningning de uykuyu sevenlerden biri. İnternetin kalbini çalan en sevimli köpeklerden biri olan Paningning oyuncak ayı yüzü nedeniyle değil komik uyku pozisyonları sebebiyle sosyal medyada viral oldu.

Bu köpek internette viral oldu! Öyle komik uyuyor ki...

Sahibi Janess Cua, Paningning'in fotoğraflarını, sevimli bir göbekle, insan gibi bir pozisyonda sırt üstü uyuduğu anlarını Facebook grubu Dog Lovers Philippines'e yükledi. Fotoğraflar hızla platformlar arasında yayıldı ve şimdi Paningning, resmi Instagram sayfasında 55.5k takipçisi ile resmen viral oldu. Cua, “Doğduğundan beri böyle uyuyor çünkü en rahat hissettiği pozisyon sanırım bu" dedi. Fotoğraflarının çoğunda uyuyan Paningning'in sahibi, çok eğlenceli olduğunu ve kardeşleriyle dolaşmaktan hoşlandığını söyledi.

Bu uykulu köpeğin bazı fotoğraflarına göz atmak için aşağı kaydırın ve gülümsemeye hazır olun!

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