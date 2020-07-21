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Bu köprülerden geçmek yürek istiyor! İşte dünyanın en tehlikeli köprüleri...

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SEYAHAT  | Son Güncelleme

Dünya üzerinde pek çok köprü bulunuyor. Bunlardan birçoğu güvenli olarak seyahat edilebilen köprülerdir. Peki, dünyanın en tehlikeli köprüleri hangileri? Bu köprüleri çok tehlikeli yapan şey ne? Gelin, şimdi bu köprüleri inceleyelim. Dikkat! Yükseklik korkunuz varsa bu yazıyı sizin için tavsiye etmiyoruz.

Bu köprülerden geçmek yürek istiyor! İşte dünyanın en tehlikeli köprüleri...

Bu köprülerden geçmeden önce kalbinizi kontrol ettirmenizde fayda var. Çünkü bazı köprülerin hikayeleri filmlere konu olacak cinsten. Günlük hayatta şehir içi ya da şehirler arası seyahatlerinizde birçok kez köprülerden geçiyorsunuzdur. Hatta sizin için tehlikeli olan köprülerden bile geçmiş olabilirsiniz. Sizinkilere tehlikeli demeden önce bu listeye göz atmanızda fayda var. Sizin için bu yazımızda dünyanın en tehlikeli köprülerini derlerdik. Köprüler arasında tehlike sıralaması yapmayı size bırakıyoruz.

1- HUSSAİNİ HANGİNG BRİDGE (HÜSEYNİ ASMA KÖPRÜSÜ), PAKİSTAN

Pakistan'ın Hüseyni kasabasında 2600 metre yükseklikte bulunan bu köprüye çıkmak herkesin harcı değil. Köprü artık dengesini kaybetmiş ancak karşıya geçişte tek yol olduğundan hala kullanılıyor. Burayı tehlikeli yapan şey ise köprünün boşluklarla dolu olmasıdır. Başınızın en ufak şekilde dönmesi ile ya köprüde asılı kalırsınız ya da akıntıya kapılıp gidersiniz. O yüzden son derece dikkatli olmanız gereken bir köprü.

2- TRİFT KÖPRÜSÜ, İSVİÇRE

Trift Köprüsü, aynı isimle anılan buzullara çok yakın bir bölgede 170 metre uzunluğunda bulunuyor. Aynı zamanda İşviçre'nin en uzun asma köprüsü olarak da nam salmıştır. Buzulları görmeye giden hiçbir turist, dünyanın en tehlikeli köprüleri arasında yer alan bu köprüyü görmeden geri dönmüyor. Eğer yolunuz düşerse siz de mutlaka uğrayın fakat sizi bir konuda uyarmamız gerekiyor. Triftsee Gölü'nün 100 metre üzerinden geçtiği için bakanların hem manzarası ile hem yüksekliğiyle başını döndürüyor.

3- KUANDİNSKY KÖPRÜSÜ, RUSYA

Demir yolu hattının bir parçası olarak 30 yıl önce inşa edilen Kuandinsky Köprüsü, demir yolu hattının tamamlanamaması sebebiyle yarım olarak kalmıştır. Köprünün tehlikeli olmasının sebepleri yanlarında korkuluklar bulunmaması ve genişlik olarak tam tamına bir otomobil geçecek kadar kalınlıkta olması gibi sebepler bulunur. Bunun yanı sıra kışın buz tutan gölün üzerinden yine buz tutan raylar üzerinden geçmek de tehlikeyi iyice arttırıyor.

4- Q'ESWACHAKA KÖPRÜSÜ, PERU

İnkaların el yapımı köprü işinde ustalaştığını daha önce duymuş muydunuz? Genellikle çimenlerden ve çalılardan yapmış olduğu köprülerden sadece birkaç tanesi günümüze ulaşmış. İşte onlardan biri de Q’eswachaka Köprüsü'dür. Bölgede yaşayan halk tarafından her yıl İnkaların teknolojisi kullanılarak yeniden yapılan köprü, Cuzco'ya 100 km uzaklıkta bulunuyor.

5- MONTE NİMBUS'DAKİ ASMA HALAT KÖPRÜ, KANADA

Bir köprüden geçmek için öncesinde helikopterle uçmanız gerektiğini ardından da dağ tırmanışı yapmanız gerektiğini söylesek? Adrenalinden hoşlanıyorsanız bu köprüde biraz sallanmak tam size göre. 60 metrelik olan ve dünyanın en tehlikeli köprüleri arasında yer alan bu köprü, çelik halatlar ve kalaslardan oluşuyor.

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