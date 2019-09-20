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Bu köyde 3 yıldır cuma namazı kılınamıyor!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı, 400 nüfuslu, 70 haneli Geçitli köyünde görevli imam olmadığından 3 yıldır camiden ezan okunmuyor, cuma namazı kılınmıyor. Bölge halkı ise camiye imam görevlendirilmesini istiyor

Bingöl'ünKarlıova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli köyünde 3 yıldır imam ataması yapılmıyor. 3 yıldır köylerinde ezan sesini duyamayan köylüler, imam olmadığından dolayı cuma namazı kılamıyor.

'KÖYÜMÜZDE EZAN OKUNMUYOR'

3 yıldır birçok kez ilçe müftülüğüne başvurmalarına rağmen köylerine imam gönderilmediğini belirten Muhtar Bedri Özmen, "Köyümüze üç yıl önce imam atandı. İmamı görevlendirme ile ilçe merkezine çektiler. Görevlendirilen imamın kadrosu hala köyümüzde olduğu için başka bir imamı bize gönderemiyorlar. Ya bizim imamı tekrar köyümüze gönderin ya da köyümüze yeni imam atansın. Üç yıldır camimiz açılmıyor. Köyümüzde ezan okunmuyor. Cuma namazını imkanı olanlar ilçe merkezine gidip kılıyor" dedi.

Köy sakinlerinden Menduh Düzgün ise "Köy camilerinde bir cenaze bile yıkanmıyor. Namaz kılamıyoruz. Defalarca bunu yetkililere aktarmamıza rağmen köyümüz imamsız bırakıldı" dedi.

Karlıova İlçe Müftülüğü yetkilileri ise Geçitli köyünde lojman olmadığından dolayı köye imam görevlendirilmediğini belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bingöl İmam karlıova cami cuma namazı

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