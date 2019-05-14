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Bu köyde fotoğraf çekmek artık yasak!

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 14.05.2019 08:37 | Son Güncelleme

Kazdağlarının eteğinde taş binalarıyla yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünün muhtarlığı tarafından köyün girişine konulan tabelayla ticari fotoğraf çekimi yasaklandı. Ticari fotoğraf çekmek isteyen kişiler muhtarlığa başvurup aidatını ödeyip fotoğraf çekebilecek.

Bu köyde fotoğraf çekmek artık yasak!
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Köy girişine konulan tabelada ‘Köy Muhtarlığı kararıyla köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklanmıştır’ denildi. Tabelayla yetinmeyen muhtarlık bu tür fotoğraf çeken kişilere de telefonla ulaşarak alınan kararı bildirdi. Köy Muhtarı Suat Can, “Bizim yasağımız hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlara yönelik değil. Ticari amaçlı gelen ve mezuniyet fotoğrafı çekenlere” dedi.

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Can, “Beş yıldır devam eden işletmeciler ve köy halkından gelen fotoğraf çekimleriyle ilgili şikâyetler bu sezon çoğalınca biz de ihtiyar heyeti olarak nisan ayı içinde toplandık ve 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla köy içinde ticari fotoğraf çekimlerini yasakladık.

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Yine de gelin veya mezuniyet çekimleri yapmak isteyen kişiler önce muhtarlığımıza uğrayıp izin için belirlediğimiz miktarın ödemesini yapıp ve nerelerde çekim yapacağını belirmek şartıyla çekim yapabilecek. Hafta sonu olunca her sokakta bir gelin çekimi ya da öğrencilerden oluşan mezuniyet çekimleri yapılıyor. Yollar zaten dar. Toplu çekim olduğu için çekim dakikalar boyu sürüyor bu da trafiği aksatıyor. Gelin çekimleriyse daha detaylı olduğu için sokak resmen esir alınıyor. Vatandaş oteline gidecek uzun süre aracında beklemek zorunda kalıyor. Birde şu var, evler taş bina ve özenli yapılmış sahibinden izin almadan bahçeye hatta eve girenler oluyor bu da köy sakinlerinin tepkisine neden oluyor.” dedi.

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Köy Muhtarı Suat Can, “Köyümüzü dekor olarak kullanmak isteyen profesyonel fotoğrafçılar mutlaka muhtarlıktan bedelini ödeyip izin alacak ve nerelerde çekim yapacaklarını bize bildirecek.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ayvacık

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