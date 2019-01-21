Bu lezzet damak çatlatıyor: Anadolu’daki tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı

Anadolu’da kuru fasulyenin çok farklı çeşitlerde pişirildiğini belirten Topuk, "Anadolu göçlerden çok etkilenmiş ve kendi içinden de dışarıya göç vermiş. Kültür sürekli birbirine geçmiş durumda. Hal böyle olunca Anadolu’nun tüm zenginliği Bursa’da minyatür halinde duruyor. Bursa, Anadolu’nun tüm zenginliklerini içinde barındırıyor. Biz de Anadolu’nun tüm lezzetlerini tezgahımızda sergilemek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Mekandaki kuru fasulye çeşitlerine örnekler de veren Topuk, "Tokat yöresinde yaprak sarmasıyla pişiriyorlar. Bursa’da kestaneyle beraber pişiriyorlar. Balkan göçmenleri tavanlarda kuruttukları etlerle pişiriyorlar. Bursa nasıl ki Anadolu’nun minyatürü halinde, Anadolu mutfağının minyatürü de Bursa’daki bir lokantada olsun istedik” ifadelerini kullandı.

Tahinli, ayvalı, kestaneli, kuru erikli, hurmalı, simitli, kuru etli, kavurmalı, pastırmalı, sucuklu, arpacık soğanlı, Boşnak köfteli, acılı gibi çeşitli fasulyeler pişirdiklerini belirten Topuk, "Biz bu menüyü sürekli değiştiriyoruz. Kışın kestaneli fasulye pişiriyoruz. Yazın kestane olmadığı için onun yerine hurmalı yapıyoruz. Menüyü saydığımızda ‘Bu kadar da olmaz’ diyen müşterilerimiz oluyor fakat ikram ettiğimizde çok güzel olduğunu söylüyorlar" dedi.

Topuk şöyle devam etti: "Biz bir kültürü devam ettiriyoruz. Biz kestaneli fasulye pişirdiğimiz için bu bilinecek ve 100 yıl sonra da bu fasulye pişmeye devam edecek. Biz Anadolu mutfağına hizmet etmek istiyoruz. Bursa’ya Anadolu’ya vefa borcumuz var. Bu verimli topraklarda ve bu zengin kültürün içinde var olanları gün yüzüne çıkarabilirsek ne mutlu bize. Mutfak araştırmalarımız devam ediyor."