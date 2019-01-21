YEMEK

Bu lezzet damak çatlatıyor: Anadolu’daki tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Bursa'da 20 ayrı tarifle hazırladığı kuru fasulyeyi müşterileriyle buluşturan Topuk’un bu projesi birçok insanın dikkatini çekti. Anadolu'nun farklı yörelerinde pişen en özel tarifler tek bir yerde sevenleriyle buluşuyor.

Bu lezzet damak çatlatıyor: Anadolu’daki tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı

Bursa’da restoran sahibi Emir Topuk, Anadolu’da ulaşabildiği tüm kuru fasulye tariflerini tek bir dükkanda topladı.

1

Genç yaşta hizmet sektörüne atılan Emir Topuk, açacağı butik restoranın bir özelliğinin olmasını istedi.

2

Ağabeyi İdris Topuk ile birlikte kuru fasulye üzerine yoğunlaşmaya karar veren Emir Topuk, Nilüfer ilçesinde butik restoran açtı.

3

2014 yılında 9 masalı butik restorandan 90 masalı bir restorana geçiş yapan Topuk; kestaneliden simitliye, tahinliden ayvalıya birçok çeşitte kuru fasulyeyi müşterilerine sunuyor.

4

Anadolu’da yapılan başka kuru fasulye tarifi bulduğu takdirde menüye ekleyeceğini belirten Topuk, "İstanbul’da aşçılık eğitimi aldım. 2 yıldan fazla 6 farklı restoranın mutfağında çalıştım. Bursa’ya dönüp kendi restoranımı açtım. 20 çeşit kuru fasulye pişiriyoruz" dedi.

5

Anadolu’da kuru fasulyenin çok farklı çeşitlerde pişirildiğini belirten Topuk, "Anadolu göçlerden çok etkilenmiş ve kendi içinden de dışarıya göç vermiş. Kültür sürekli birbirine geçmiş durumda. Hal böyle olunca Anadolu’nun tüm zenginliği Bursa’da minyatür halinde duruyor. Bursa, Anadolu’nun tüm zenginliklerini içinde barındırıyor. Biz de Anadolu’nun tüm lezzetlerini tezgahımızda sergilemek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

6

Mekandaki kuru fasulye çeşitlerine örnekler de veren Topuk, "Tokat yöresinde yaprak sarmasıyla pişiriyorlar. Bursa’da kestaneyle beraber pişiriyorlar. Balkan göçmenleri tavanlarda kuruttukları etlerle pişiriyorlar. Bursa nasıl ki Anadolu’nun minyatürü halinde, Anadolu mutfağının minyatürü de Bursa’daki bir lokantada olsun istedik” ifadelerini kullandı.

7

Tahinli, ayvalı, kestaneli, kuru erikli, hurmalı, simitli, kuru etli, kavurmalı, pastırmalı, sucuklu, arpacık soğanlı, Boşnak köfteli, acılı gibi çeşitli fasulyeler pişirdiklerini belirten Topuk, "Biz bu menüyü sürekli değiştiriyoruz. Kışın kestaneli fasulye pişiriyoruz. Yazın kestane olmadığı için onun yerine hurmalı yapıyoruz. Menüyü saydığımızda ‘Bu kadar da olmaz’ diyen müşterilerimiz oluyor fakat ikram ettiğimizde çok güzel olduğunu söylüyorlar" dedi.

8

Topuk şöyle devam etti: "Biz bir kültürü devam ettiriyoruz. Biz kestaneli fasulye pişirdiğimiz için bu bilinecek ve 100 yıl sonra da bu fasulye pişmeye devam edecek. Biz Anadolu mutfağına hizmet etmek istiyoruz. Bursa’ya Anadolu’ya vefa borcumuz var. Bu verimli topraklarda ve bu zengin kültürün içinde var olanları gün yüzüne çıkarabilirsek ne mutlu bize. Mutfak araştırmalarımız devam ediyor."

9

Kuru fasulyenin kendisi için çok özel bir yemek olması itibariyle sık sık buraya uğradığını belirten Ercüment Tek ise şunları söyledi:

10

"Geleneksel yemeklerimize karşı düşkünlüğümüzü burada tatmin edebiliyoruz. Her aradığımızı bulabiliyoruz. Benim favorim etli ve acılı fasulye. Özellikle kış günleri için mutfağımızın çok özel yemeği. Bu arkadaşlarımızın bu geleneği sürdürmesi bizleri çok mutlu ediyor. Her aradığımızı bulmanın rahatlığıyla sürekli buradayız."

11

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kış aylarında kapış kapış gidiyorKış aylarında kapış kapış gidiyor
Cinsel ilişki öncesi bu hatayı yapmayın!Cinsel ilişki öncesi bu hatayı yapmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuru fasulye geleneksel türk yemekleri

En Çok Okunan Haberler

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Eve kapandı... O isimden destek mesajı

Eve kapandı... O isimden destek mesajı

Annesiyle pozu olay oldu

Annesiyle pozu olay oldu

Ünlü çift bu kez rakip oldu!

Ünlü çift bu kez rakip oldu!

Annesi yeşil kart çıkarttı mı? Ateş püskürdü

Annesi yeşil kart çıkarttı mı? Ateş püskürdü

Ünlü oyuncunun korku dolu anları

Ünlü oyuncunun korku dolu anları

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

1 Hafta Boyunca Aç Karnına Bal ve Sarımsak Yerseniz Ne Olur?

1 Hafta Boyunca Aç Karnına Bal ve Sarımsak Yerseniz Ne Olur?

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tokattayım kaç zaman oldu. asla asma yaprağıyla yapılmaz yalan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Perde ciğeri' kış aylarında yoğun ilgi görüyor

Kış aylarında kapış kapış gidiyor

Cinsel ilişki öncesi yememeniz gereken 8 yiyecek

Cinsel ilişki öncesi bu hatayı yapmayın!

Bir asırdır devam eden gelenek: sobada nohut kavurma

Bir asırdır devam eden gelenek: sobada nohut kavurma

Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mıdır?

Zeytin çekirdeği yutmak zararlı mıdır?

Bu besinlerle bu ilaçları sakın bir arada tüketmeyin!

Antibiyotik kullananlar dikkat! O hata ölüme sürüklüyor

Her gün sarımsak yediğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişiklikler

Her gün çiğ olarak tükettiğinizde öyle bir şifa oluyor ki…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.