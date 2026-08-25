YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bu lezzet için kaşığını alan düğüne gidiyor! Erzincan'ın sofradan eksik olmayan babukkosu

Zengin yemek kültürüyle ön plana çıkan Erzincan’da, geçmişten gelen lezzet babukko, modern dokunuşlarla günümüze taşınıyor.

Bu lezzet için kaşığını alan düğüne gidiyor! Erzincan'ın sofradan eksik olmayan babukkosu

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan babukko şimdilerde ise yıllardır süregelen gelenek ve kültürün yaşatılması adına sofralarda yerini alıyor.

Bu lezzet için kaşığını alan düğüne gidiyor! Erzincan ın sofradan eksik olmayan babukkosu 1

Erzincan’ın damak çatlatan lezzeti babukko az malzemesi ile dikkat çekiyor. Un, su, süt, yağ ve tuzla hazırlanan babukko, hamurunun yoğurulmasının ardından fırına sürülerek pişiriliyor. Pişen babukko yemeğinin üzeri alınarak ufaltılıyor. Ardından hazırlanan bol tereyağlı ve sarımsaklı yoğurtla elde edilen harçla servis ediliyor. Babukko yemeğinin püf noktası ise tereyağı ve sarımsak kokusunun yemeğe geçmesi olarak belirtiliyor.

Erzincan’ın yıllardır süregelen yemeği babukkonun tarifini veren Fatma Ballı, babukko yemeğinin eskiden düğünlerin olmazsa olmazı olduğunu aktardı. Ballı, "Özellikle Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde düğünlerde kaşığını alan düğüne gidermiş. Babukko ve yanında üzüm hoşafı ikram edilirmiş. Şimdilerde bu kalktı ama eskiden herkesin düğününde 4-5 çuval babukko yoğururlarmış." diye konuştu.

Bu lezzet için kaşığını alan düğüne gidiyor! Erzincan ın sofradan eksik olmayan babukkosu 2

Ballı, yöresel lezzet babukko yemeğinin coğrafi işaret alma yolunda ilerlediğinin de altını çizerek, "Ürünlerin coğrafi işaret alınması yönünde Valimiz Hamza Aydoğdu’nun da oldukça hassasiyeti var. Kesme kadayıfa şu anda coğrafi işaret alındı. Ürünün tanıtımını bizler, valimiz ve diğer kurumlar gayet güzel yapıyoruz. Özellikle dışardan gelen öğrencilere tanıtıyoruz. Erzincan’ın kesme kadayıfını bilen çok kimse yoktu ama öğrendiler. Şimdi babukkoyu da aynı şekilde herkese öğreteceğiz." dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef sütlaç tarifi: Tam kıvamında sütlaç nasıl yapılır?MasterChef sütlaç tarifi: Tam kıvamında sütlaç nasıl yapılır?
Türkiye'nin yeşil altını: 45 çeşidiyle dünya lezzetleri arasındaTürkiye'nin yeşil altını: 45 çeşidiyle dünya lezzetleri arasında

Anahtar Kelimeler:
Erzincan yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.