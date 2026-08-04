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Bu lezzete sıcaklarda rağbet arttı! Günde 400 bardak satıyor

Kilis'te etkisini arttıran sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, soğuk meyan şerbetine ilgi gösterdi.

Bu lezzete sıcaklarda rağbet arttı! Günde 400 bardak satıyor

Kilis'te etkisini sürdüren sıcak havalarla birlikte kentin yöresel lezzetlerinden soğuk meyan şerbetine ilgi arttı. Yaklaşık 15 yıldır sabah pazarında şerbet satan Selahattin İncirli, yaz aylarında günlük 300 ila 400 bardak şerbet sattığını söyledi.

"KİLİS'İN MİLLİ İÇECEĞİDİR"

Kentte, 15 yıldır şerbetçilik yaptığını belirten Selahattin İncirli, mesleği abisinden öğrendiğini ifade etti. Şerbetin sağlık açısından birçok faydası olduğuna inandığını söyleyen İncirli, "Bu meslek abimden bana geçti. Şerbet böbrekteki kum ve taşın atılmasına yardımcı olur, mideyi rahatlatır ve şişkinliği giderir.

Çok faydalı bir içecektir. Kilis'in milli içeceğidir. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezidir. Yazın sürekli yoğunluk oluyor. Günlük ortalama 300-400 bardak satıyorum. Bir bardağını 15 liradan satıyoruz" dedi.

Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar da soğuk şerbete yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. Bazı vatandaşlar, şerbeti sudan daha fazla tükettiklerini ifade ederek, şerbetin Kilis'in milli içeceği olduğunu ve yaz aylarında sık sık tercih ettiklerini söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis
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