Türkiye'nin en iyi simidi belli oldu! Zirvedeki şehir şaşırttı

Türkiye'nin dört bir yanındaki coğrafi işaret tescilli simitler, kapsamlı bir değerlendirmeyle karşı karşıya geldi. Üretim tekniğinden çıtırlığına, aromadan kültürel mirasa kadar 10 farklı kriter üzerinden yapılan incelemede, genel klasmanın birincisi Eskişehir simidi oldu. Farklı kategorilerde ise birçok şehir kendine özgü özellikleriyle öne çıktı.

10 FARKLI KRİTERDE DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırmada yalnızca lezzet değil; üretim yöntemi, reçetenin özgünlüğü, dış çıtırlık, iç doku, aroma, doyuruculuk, kültürel değer ve ustalık gibi birçok unsur birlikte değerlendirildi.

Çalışmada TÜRKPATENT tarafından tescillenen coğrafi işaret belgeleri, yörelere ait resmi üretim reçeteleri ve tüketici değerlendirmeleri bir araya getirilerek kapsamlı bir puanlama yapıldı.

ZİRVENİN SAHİBİ ESKİŞEHİR SİMİDİ OLDU

Toplam 91 puan alan Eskişehir simidi, genel sıralamanın ilk sırasında yer aldı. Eskişehir'i 90 puanla Antakya simidi takip ederken, İzmir'in meşhur gevreği 89,5 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Ankara ve İstanbul simitleri ise 88 puan alarak dördüncülüğü paylaştı.

Araştırmada İzmit, Samsun ve Rize simitleri de üst sıralarda yer alarak dikkat çekti.

HER ŞEHİR FARKLI ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKTI

Genel sıralamada Eskişehir zirvede yer alsa da, kategori bazında farklı şehirler öne çıkmayı başardı. Dış yüzeydeki çıtırlık değerlendirmesinde İzmir gevreği tam puan alarak listenin en başarılı ürünü oldu. İç dokunun yumuşaklığı ve ideal kıvamı konusunda ise İzmit simidi ilk sıraya yerleşti.

ÜRETİM TEKNİĞİNDE İZMİR VE RİZE DİKKAT ÇEKTİ

Üretim tekniği kategorisinde İzmir gevreği ile Rize simidi zirveyi paylaştı. Reçetenin özgünlüğü değerlendirmesinde ise Rize ve Antakya simitleri en yüksek puanı alan şehirler arasında yer aldı.

AROMASIYLA ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

Koku ve tat uyumunun değerlendirildiği aroma kategorisinde Ankara, Samsun, Antakya ve Eskişehir simitleri ilk sırayı birlikte paylaştı. Bu sonuç, farklı bölgelerde üretilen simitlerin yalnızca görünüşleriyle değil, kendilerine özgü tat profilleriyle de öne çıktığını ortaya koydu.

KÜLTÜREL MİRAS VE DOYURUCULUK DA DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırmada simitlerin şehir kültüründeki yeri de puanlamaya dahil edildi. Kültürel miras kategorisinde İstanbul ve Rize simitleri tam not alırken, doyuruculuk değerlendirmesinde İstanbul ve Antakya simitleri listenin zirvesinde yer aldı.

Hamurun işlenmesi ve ustalık gerektiren üretim aşamalarında ise Ankara, İzmir, Antakya, Eskişehir ve Rize simitleri yüksek puan alarak öne çıktı.

TÜRKİYE'NİN SİMİT KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLİĞİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen simitlerin kendine özgü karaktere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Her şehir farklı bir özelliğiyle dikkat çekerken, genel klasmanda zirveye yerleşen Eskişehir simidi, 10 kriter üzerinden yapılan değerlendirmede Türkiye'nin en başarılı simidi unvanını kazandı.