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Bu listeyi incelemeden komedi dizisine başlamayın! İşte en iyi komedi dizileri

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bir diziye başlayacağınız zaman o dizinin gününüzü keyifli bir hale getirmesi, sizi eğlendirmesi ve güldürmesi önemli bir kriterse komedi dizileri tam da size göre! IMDb, hazırladığı listede en iyi komedi dizilerini aldığı puana göre sıralıyor. Peki, bu diziler hangileri? Bolca eğlenmek istiyorsanız hangi komedi dizilerini izlemelisiniz? Hangi dizi IMDb'den kaç puan aldı? Cevaplar yazımızda.

Bu listeyi incelemeden komedi dizisine başlamayın! İşte en iyi komedi dizileri

Günlük yaşantınızın koşuşturmasından sıkıldığınızda ve evde keyifli bir şekilde vakit geçirmek istediğinizde tercihiniz komedi dizisi izlemekten yana olabilir. Zamanınızı gülerek geçirmek için hangi diziyi izleyeceğinize karar vermekte zorlanıyorsanız ve kaliteli bir mizah arıyorsanız IMDb puanlarına göre hazırladığımız bu listeyi mutlaka incelemelisiniz!

EN İYİ KOMEDİ DİZİLERİ (IMDB PUANINA GÖRE)

6. Curb Your Enthusiasm (IMDb: 8.7)

Konu: Larry David onu seven bir eşe, iyi arkadaşlara, güzel bir kariyere ve muhteşem bir eve sahiptir. Ancak, başka herhangi birini mutlu edebilecek her şeye sahip olan Larry David'in hayatında yanlış giden bir şeyler vardır.

Başrol Oyuncuları: Larry David, Jeff Garlin, Cheryl Hines

Yönetmen: Larry David

5. Monty Python's Fliying Circus (IMDb: 8.8)

Konu: Britanyalı bir komedi grubu olan Monty Python'un skeç ve çizgi film sahnelerinden oluşan 45 bölümlük bir komedi dizisidir.

Başrol Oyuncuları: Terry Jones, Terry Gilliam, Michael Palin

Yönetmen: Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones

4. Freaks and Geeks (IMDb: 8.8)

Konu: Dizide başarılı bir lise öğrencisi olan Lindsay Weir, babaannesinin ölmesinin ardından hayatını sorgulamaya başlar. Arkadaşlarından uzaklaşan Weir, herkesin "kaçık" dediği, kardeşinin de dahil olduğu grupla takılır.

Başrol Oyuncuları: James Franco, Linda Cardellini, John Francis Daley

Yönetmen: Paul Feig

3. Seinfeld (IMDb: 8.8)

Konu: Dizide Jerry, George, Elaine ve Cosmo'nun günlük hayatlarında yaşadıkları komik olaylar anlatılıyor. Jerry bir komedyen, George ise tam bir kaybedendir. Dürüstlük abidesi Elaine, George'nin eski sevgilisi, Cosmo ise Jerry'nin çatlak komşusudur.

Başrol Oyuncuları: Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards

Yönetmen: Larry David, Jerry Seinfeld

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2. It's Always Sunny in Philadelphia (IMDb: 8.8)

Konu: Philadelphia'da yaşayan beş arkadaş, bir taraftan İrlanda barı işletirken diğer taraftan yetişkin olmanın zorluklarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Bu konuda pek de başarılı olmayan arkadaş grubu, yaşadıkları olaylar sonucu daha çok zorlukla uğraşmak zorunda kalıyor.

Başrol Oyuncuları: Charlie Day, Rob McElhenney, Kaitlin Olson

Yönetmen: Rob McElhenney

1. The Office (IMDb: 8.9)

Konu: Dunder Mufflin Kağıt Şirketi'nde geçen olaylarda, iktidarına düşkün bir patron ile çalışanları arasında yanlış anlaşılmaya sebep olan olaylar komik bir dille anlatılıyor.

Başrol Oyuncuları: Rainn Wilson, Jenna Fisher, John Krasinski

Yönetmen: Greg Daniels, Ricky Gervais, Stephen Merchant


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