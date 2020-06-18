Bu listeyi incelemeden komedi dizisine başlamayın! İşte en iyi komedi dizileri

Günlük yaşantınızın koşuşturmasından sıkıldığınızda ve evde keyifli bir şekilde vakit geçirmek istediğinizde tercihiniz komedi dizisi izlemekten yana olabilir. Zamanınızı gülerek geçirmek için hangi diziyi izleyeceğinize karar vermekte zorlanıyorsanız ve kaliteli bir mizah arıyorsanız IMDb puanlarına göre hazırladığımız bu listeyi mutlaka incelemelisiniz!

EN İYİ KOMEDİ DİZİLERİ (IMDB PUANINA GÖRE)

6. Curb Your Enthusiasm (IMDb: 8.7)

Konu: Larry David onu seven bir eşe, iyi arkadaşlara, güzel bir kariyere ve muhteşem bir eve sahiptir. Ancak, başka herhangi birini mutlu edebilecek her şeye sahip olan Larry David'in hayatında yanlış giden bir şeyler vardır.

Başrol Oyuncuları: Larry David, Jeff Garlin, Cheryl Hines

Yönetmen: Larry David

5. Monty Python's Fliying Circus (IMDb: 8.8)

Konu: Britanyalı bir komedi grubu olan Monty Python'un skeç ve çizgi film sahnelerinden oluşan 45 bölümlük bir komedi dizisidir.

Başrol Oyuncuları: Terry Jones, Terry Gilliam, Michael Palin

Yönetmen: Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones

4. Freaks and Geeks (IMDb: 8.8)

Konu: Dizide başarılı bir lise öğrencisi olan Lindsay Weir, babaannesinin ölmesinin ardından hayatını sorgulamaya başlar. Arkadaşlarından uzaklaşan Weir, herkesin "kaçık" dediği, kardeşinin de dahil olduğu grupla takılır.