YEMEK

Bu lokantada kimseden hesap istenmiyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

Manisa'da faaliyet gösteren bir lokanta işletmecisi parası olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor.

Bu lokantada kimseden hesap istenmiyor!

Hayırsever işletmeci, ücretsiz yemek yiyen vatandaşların rencide olmaması için de hiçbir müşterisinden hesap sormuyor ve sadece ödeme yapan misafirlerinden para alıyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde 5 yıldır hizmet veren Bayırlar Lokantası'nın işletme sahibi Adem Bayır, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için örnek bir proje hayata geçirdi. İşletme sahibi Adem Bayır, yemek yemek isteyen fakat parası olmayan vatandaşları da lokantadan boş çevirmiyor.

müşteri

Bununla da yetinmeyen Bayır, lokantasının camına astığı 'Bu iş yerinde parası olmayan, çekinmeden oturup yiyebilir' yazısı ile bunu tüm Manisa'ya duyurdu. 'İnsanlık ölmedi' dedirten lokantadan günde en az 30 ihtiyaç sahibi faydalanıyor.

"Memnun kalıyorlar"

bayırlar2

İşletmenin aşçısı Yasin Terüt, yazıyı gören vatandaşların bazen inanmak için tekrar sorduklarını söyledi. Parası olan müşteri ile parası olmayan müşterilerini kesinlikle ayırmadıklarını kaydeden Terüt, "Manisa'nın kırsal mahallerinden vatandaşlarımızı yemek yemek isteyip de maddi durumlarından dolayı yemek yiyemediklerini gördük. Tüm personel aramızda toplanarak, görüşme yaptık. İşletme sahibimiz Adem Bayır bize müsaade etti. Yazıyı da bizzat bize kendisi astırdı. Çok güzel bir şey. İhtiyaç sahipleri buraya gelip ücretsiz yemek yiyor, hayır dualarını alıyoruz. Özellikle yoldan geçerken yazıyı gören bazı vatandaşlar doğru mu diyor, ciddi misin diyorlar. Biz de ciddiyiz, buyurun diyoruz. Oturuyorlar Ana yemekleri, tatlıları ve yanında çaylarını da içiyorlar. Memnun kalıyorlar. Kendilerinin hayır dualarını alıp buradan yolcu ediyoruz" diye konuştu.

"Bize hayır ve duaları yetiyor"

İşletme sahibi Adem Bayır, ücretsiz yemek yiyen vatandaşların rencide olmaması için hiçbir müşterisinden hesap sormadığını ve sadece ödeme yapan müşterilerinden para aldığını ifade etti. Bayır, şöyle devam etti: "5 yıldır buranın işletmeciliği yapıyorum. Manisa'da parası olmayan insanların boş çevrildiğini duydum. Üzüldüğümden dolayı böyle bir şey düşündüm. Onların bize hayır, duaları yetiyor. Müşterilere nasıl bakıyorsak, parası olmayan vatandaşlara da aynı hizmeti veriyoruz. Bazen kendileri paramız yok, böyle bir yazı gördük diye söylüyorlar. Buyurun diyoruz. İstediklerini ikram ediyoruz" şeklinde konuştu.

PARTNERBülent Ersoy mekan bastı!Bülent Ersoy mekan bastı!
7 gün boyunca yerseniz...7 gün boyunca yerseniz...
Yılbaşında böyle beslenmek hazımsızlığa neden oluyor!Yılbaşında böyle beslenmek hazımsızlığa neden oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayırlar bayırlar lokantası

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Kadın dizisinde kim öldü?

Kadın dizisinde kim öldü?

El bile değdirmeden yiyorlar! 50 gramı tam 2000 TL

El bile değdirmeden yiyorlar! 50 gramı tam 2000 TL

Marketten 12 yumurta aldı karşılaştığı şey ise bir mucize!

Marketten 12 yumurta aldı karşılaştığı şey ise bir mucize!

Bu lokantada kimseden hesap istenmiyor!

Bu lokantada kimseden hesap istenmiyor!

7 gün boyunca yerseniz...

7 gün boyunca yerseniz...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Cinsel gücü artırmak için...

Cinsel gücü artırmak için...

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Faydalı diye tüketiyoruz ama o organa zarar veriyor!

Faydalı diye tüketiyoruz ama o organa zarar veriyor!

Erkek biber ve dişi biber arasındaki farkı biliyor musunuz?

Erkek biber ve dişi biber arasındaki farkı biliyor musunuz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 gün boyunca ballı sarımsak yerseniz vücudunuzda ne olur?

7 gün boyunca yerseniz...

Sağlıklı yılbaşı tabağının 6 altın kuralı

Yılbaşında böyle beslenmek hazımsızlığa neden oluyor!

Kahvenin yanında neden su ikram edilir?

Kahvenin yanında neden su ikram edilir?

El bile değdirmeden yiyorlar! 50 gramı tam 2000 TL

El bile değdirmeden yiyorlar! 50 gramı tam 2000 TL

2018'de internetten en çok sipariş edilen yemekler açıklandı

Bu yıl internetten en çok hangi yemeği yedik?

Aklımıza bile gelmezdi! Mutfakta temizlemeyi unuttuğunuz önemli noktalar

Klozetten daha pis olduğunu biliyor muydunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.