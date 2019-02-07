Bu lokantada öğrenciler para ödemiyor

Ordulu esnaf Hakan Şahin, hem kuzeni hem de iş ortağı İnci Aktaş ile birlikte yaklaşık 13 yıldır lokanta işletiyor. Bucak Mahallesi İbn-i Sina Caddesi üzerinde işletmesi bulunan Şahin ve Aktaş, yaklaşık 3 ay önce yakınını kaybeden bir vatandaşın işletmesinden öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtmasından esinlendi. Kendi imkanları doğrultusunda, çevredekilerin de desteği ile her ayın ilk haftasında öğrencilere ücretsiz bir şekilde yemek ikram ediyor.

Yaklaşık 250-300 kişilik ikramın yapılacağı gün, öğle tatilinden saatler öncesinde yoğun bir şekilde hazırlıkların başladığı lokantanın kapısı, okul zilinin çalması ile birlikte öğrencilerle doluyor. Kır pidesi ile ekmek içi dönerin ayranla birlikte ikram edilmesiyle birlikte öğrencilerin de yüzleri gülüyor. Ücretsiz bir şekilde karınlarını doyuran öğrenciler, uygulamadan bir hayli memnun olduklarını belirtiyor.

İşletme sahibi Hasan Şahin, uygulama ile öğrencilerin mutlu olduklarını ve imkanlar doğrultusunda çocukların karınlarını doyurmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu proje daha önce sevdiğimiz bir arkadaşımız tarafından, babasının vefatı üzerine yapılmıştı. Biz gelen bütün öğrencilere o gün ücretsiz yemek dağıttık. Öğrencilerin gayet memnun ve mutlu olduklarını gördük. Biz de kendi aramızda arkadaşlarımızla birlikte karar alarak, her ayın ilk haftası 250-300 öğrenciye ücretsiz ikramlarda bulunduk. Esnaf arkadaşlarımızın da desteği oluyor. Elimizden geldiği kadar öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de uygulamadan oldukça memnun oluyor” dedi.