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Bu markette her şey ücretsiz

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 27.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

Odunpazarı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünleri kendileri seçebilmesine olanak sağlayan 'Halk market' çalışmalarını sürdürüyor.

Bu markette her şey ücretsiz

Market formatında olan Halk Market, belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik ve giyim maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depoluyor. Halk Kart sahibi ihtiyaç sahipleri de Halk Market’e giderek ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Yoksullukla Mücadele Günü” olan 17 Ekim 2015 tarihinde açılan Halk Markete, kurulduğu günden bugüne kadar 2 bin 291 hane başvurdu. Yapılan değerlendirme ve tespit çalışmalarının ardından bin 26 hane her ay düzenli olarak Halk Market’ten yararlanıyor.

Yapılan bu yardımların yüzde 40’nı bağışlar oluşturuyor. Halk Markette 120 farklı kalemde gıda ürünü, 40 farklı kalemde ise temizlik ürünü bulunuyor. Halk Marketten bu güne kadar 7 bin 700 parça kıyafet yardımı yapıldı. Yardımı yapılan bu kıyafetlerin yüzde 100’ünü ise halk markete yapılan bağışlar oluşturuyor.

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İhtiyaç sahiplerinin Halk Market’ten faydalanabilmeleri için Halk Kart sahibi olmaları gerekiyor. Halk Kart ise yine Halk Market yetkililerinin önemli kriterlerle belirlediği kişilere veriliyor. Alışveriş limitleri “Halk Kart”a tanımlanırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kartlarına yüklenen miktar doğrultusunda piyasadan çok düşük fiyatlara alışveriş yapabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların; Halk Market’in 0222 240 48 43-33 numaralı telefonu arayabileceği ya da Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Halk Market’e giderek başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
halk market odunpazarı

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