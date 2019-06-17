YEMEK

Bu mekanda 600 yıldır yemek pişiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

Bursa'da bugün restoran olarak hizmet veren 600 yıllık Darüzziyafe binasında hala yemek pişip yeniyor.

Bu mekanda 600 yıldır yemek pişiyor

Bursa'nın Muradiye semtinde bulunan 600 yıllık Darüzziyafe binası, dönemin padişahı Sultan II. Murat tarafından fakirlere yemek çıkması için yaptırıldı. Ayakta kalmayı başaran tarihi imarathane, bugün restoran olarak hizmet veriyor. Geçmişten günümüze ulaşmayı başarmış binada 600 yıl önce gıdaların saklandığı küpler de sergileniyor. Şu an restoran olarak işletilen tarihi binaya gelen ziyaretçiler, Osmanlı yemeklerinin tadına bakıyor.

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Restoranın işletme müdürü Uğur Aydın, "Bu yapı 1422 ile 1426 yılları arasında Osmanlı Sultanı II. Murat tarafından yaptırılmış. II. Murat, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası. O dönemde bu mekanı imarathane, yani aşevi olarak inşa ettirmiş. Burada yardıma muhtaç kişiler yemek yiyormuş, bu sebepten ötürü binanın içerisine pencere yapılmamış.

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Burada yemek yiyen yoksulları kimse görmesin diye bu mekanın içindeki bir yer var. Sultan cuma namazından sonra devlet erkanını o bölümde ağırlıyormuş. Bu mekanın yanında bulunan bir çeşme var. Bu çeşme de orijinaldir. Burada konuşulan devlet sırları duyulmasın diye bu çeşme buraya yaptırılmış. Bu binanın ana hatları hala orijinal. Sadece çatışı onarım gördü. Küpler orijinal, onların saklandığı yerde yaz kış aynı sıcaklıkta.

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Burasını 1996 yılından itibaren restoran olarak işletiyoruz. Buraya gelen müşteriler tarihi mekanda keyifli bir zaman geçiriyor. Burada Osmanlı yemekleri yaparak gelen müşterilerin damak tadına sunuyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
darüzziyafe bursa yemekleri aşevi

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