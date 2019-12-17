Bu meslekler omurga düşmanı!

Bilgisayar kullanan ofis çalışanları, çağrı merkezi çalışanları, uzun yol, taksi şoförleri ve trafikte uzun süre kalanlar, bilinçsizce spor yapanlar ve sayar bant başında çalışan sanayi işçileri ve sürekli tekrarlayan aynı aktiviteyi yapanların omurgaları daha fazla yoruluyor. Omurgayı olumsuz etkileyen meslek gruplarındaki insanların en çok tekrarlayan ağrı atakları, bel ağrısı ve buna eşlik eden kalça, bacak ağrıları, bacakta uyuşma ve yanmalar, bacak arkasında gerilme ve ileri evrede kas gücünde azalma şikayetlerinden muzdarip olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Zamanında önlem alınmadığında bu şikayetlerin sıklığı, şiddeti artıyor ve süreleri de uzuyor. Meslek gereği uzun süre oturarak hareketsiz kalmak kas ve eklemlere de zarar veriyor. Ayrıca duruş ve oturuş bozukluklarının yol açtığı kas spazmları, gerilim tipi baş ağrısı ve halsizlik iş verimini düşürürken, kişinin mutsuz olmasına da yol açıyor” dedi.

TEDAVİNİN TEMELİ EGZERSİZ

Omurgayı ilgilendiren ağrılarda, egzersizin olmadığı tüm yaklaşımların omurga sağlığında başarı şansının yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Bu nedenle uygun egzersiz programları tedavinin olmazsa olmazı. Kayropraktik denilen elle omurgaya yapılan uygulamalar, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, bilinçli yapılan sporlar, kilo kontrolü ve hasta eğitimi de tedavi sürecinde büyük önem taşıyor” dedi. İlaç kullanımının sadece akut ataklarda önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akı, “Fizik tedavi ajanlarının kullanımı, derin doku masajları ya da korse kullanımı da diğer destekleyici yöntemler arasında. Cerrahi yöntemler ise, hastaların sadece yüzde 3-5’inde gerekli. Burada önemli olan, hastanın omurga sağlığını kronik tekrarlayan bir hastalık olarak kabul etmesi ve tüm yaşamı boyunca her gün bu yapıya 15 dakika vakit ayırması gerektiğinin bilincini taşıması” şeklinde konuştu.

AĞRILARDAN KORUNMA ÖNERİLERİ

Egzersizin tüm vücuda iyi geldiği gibi kemik sağlığı için de son derece önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Semih Akı, günümüzde çok yaygın olan hareketsiz yaşam ve çoğunlukla masa başında geçen çalışma saatlerinin fazla kilolara neden olduğu gibi duruş bozukluklarına ve ağrılara da yol açtığını belirtti. Prof. Dr. Akı, kemik sağlığını korumak ve ağrılardan uzak durmak için faydalı önerilerde bulundu: