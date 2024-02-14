YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Sebze Tarifleri
    4. Bu meyve ve sebzelerin ana vatanını bulabilecek misin?

    Bu meyve ve sebzelerin ana vatanını bulabilecek misin?

    12.02.2024 22:52 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bakalım bu zorlu meyve sebze testinde kaç soruya doğru cevap verebileceksin?

    Bu meyve ve sebzelerin ana vatanını bulabilecek misin?

    Bu meyve ve sebzelerin ana vatanını bulabilecek misin?

    1/10

    Öncelikle söyle bakalım, marulun ana vatanı sence hangisi?

    Öncelikle söyle bakalım, marulun ana vatanı sence hangisi?
    Mısır
    Hindistan
    Yunanistan
    2/10

    Peki sence patlıcanın ana vatanı bunlardan hangisi?

    Peki sence patlıcanın ana vatanı bunlardan hangisi?
    Meksika
    Hindistan
    Brezilya
    3/10

    Ispanakın bilinen en eski ana vatanı bunlardan hangisi olabilir?

    Ispanakın bilinen en eski ana vatanı bunlardan hangisi olabilir?
    Endonezya
    Kolombiya
    İran
    4/10

    O zaman söyle bakalım, bu ülkelerden hangisi patatesin ana vatanlarından biri?

    O zaman söyle bakalım, bu ülkelerden hangisi patatesin ana vatanlarından biri?
    Belçika
    Peru
    Rusya
    5/10

    Salatalığın ana vatanı bunlardan hangisi diye sorsak?

    Salatalığın ana vatanı bunlardan hangisi diye sorsak?
    Hindistan
    Türkiye
    İspanya
    6/10

    Hadi biraz da meyvelere geçelim. Kivinin ana vatanı sence bunlardan hangisi?

    Hadi biraz da meyvelere geçelim. Kivinin ana vatanı sence bunlardan hangisi?
    Şili
    Etiyopya
    Çin
    7/10

    Peki avokadonun ana vatanını biliyor musun?

    Peki avokadonun ana vatanını biliyor musun?
    Hindistan
    Meksika
    Güney Afrika
    8/10

    Papaya meyvesinin ana vatanı bulabilecek misin bakalım?

    Papaya meyvesinin ana vatanı bulabilecek misin bakalım?
    Meksika
    Zambiya
    Avustralya
    9/10

    Çarkıfelek meyvesinin ana vatanını soruyoruz şimdi de!

    Çarkıfelek meyvesinin ana vatanını soruyoruz şimdi de!
    Hindistan
    Kongo
    Brezilya
    10/10

    Son olarak söyle bakalım, hepimizin çok sevdiği karpuzun ana vatanı sence bunlardan hangisi?

    Son olarak söyle bakalım, hepimizin çok sevdiği karpuzun ana vatanı sence bunlardan hangisi?
    Mısır
    Türkiye
    İran


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    meyve Sebze Cif İçerikleri

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.