Bu meyve ve sebzelerin ana vatanını bulabilecek misin?

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Öncelikle söyle bakalım, marulun ana vatanı sence hangisi?
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Peki sence patlıcanın ana vatanı bunlardan hangisi?
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Ispanakın bilinen en eski ana vatanı bunlardan hangisi olabilir?
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O zaman söyle bakalım, bu ülkelerden hangisi patatesin ana vatanlarından biri?
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Salatalığın ana vatanı bunlardan hangisi diye sorsak?
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Hadi biraz da meyvelere geçelim. Kivinin ana vatanı sence bunlardan hangisi?
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Peki avokadonun ana vatanını biliyor musun?
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Papaya meyvesinin ana vatanı bulabilecek misin bakalım?
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Çarkıfelek meyvesinin ana vatanını soruyoruz şimdi de!
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Son olarak söyle bakalım, hepimizin çok sevdiği karpuzun ana vatanı sence bunlardan hangisi?