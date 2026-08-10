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Bu mezar 2 bin 400 yıl sonra açıldı! Güreşçi detayı dikkat çekti

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen bir güreşçiye ait mezar gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına dair yeni bilgiler sunacağını ifade etti.

Bu mezar 2 bin 400 yıl sonra açıldı! Güreşçi detayı dikkat çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen sandık tipi bir mezarın gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Ersoy'un değerlendirmelerine yer verildi.

Bu mezar 2 bin 400 yıl sonra açıldı! Güreşçi detayı dikkat çekti 1

Buna göre, Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin 400 yıllık sandık tipi mezardaki buluntuların, mezar sahibinin sporla ilişkili ve Aspendoslu bir güreşçi olabileceğini belirtti.

Açıklamada, Bakan Ersoy'un kentteki kazı çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşım da yer aldı.

Bu mezar 2 bin 400 yıl sonra açıldı! Güreşçi detayı dikkat çekti 2

"MÖ 4. YÜZYIL ARASINA TARİHLENEN BİR SANDIK TİPİ MEZARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK"

Ersoy, paylaşımda, keşfe ilişkin şunları kaydetti: "Aspendos Antik Kenti'nde yürüttüğümüz kazılarda, kentin klasik dönem tarihine ışık tutan çok önemli bir keşfe ulaştık. Kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen bir sandık tipi mezarı gün yüzüne çıkardık. Mezarda tespit edilen, üzerinde güreşçi betimlemelerinin bulunduğu Aspendos sikkeleri ile diğer buluntular, burada defnedilen kişinin sporla ilişkili hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor. Bu kıymetli keşifte emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzü, kazı ekibimizi ve tüm bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Aspendos'un her yeni buluntusuyla tarihimizin eksik kalan sayfalarını tamamlamaya, kültürel mirasımızı bilimsel çalışmalarla koruyup geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

Bu mezar 2 bin 400 yıl sonra açıldı! Güreşçi detayı dikkat çekti 3

Öte yandan, bakanlığın açıklamasında, buluntuların Aspendos'un klasik dönemdeki yaşamı, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısına ilişkin önemli veriler sunduğu belirtilerek, elde edilen bulguların antik kentin arkeolojik verilerle sınırlı olarak bilinen klasik dönemine ilişkin bilgi birikimini zenginleştirdiği ve kentin tarihine ışık tutacak yeni bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı kaydedildi.

Bu mezar 2 bin 400 yıl sonra açıldı! Güreşçi detayı dikkat çekti 4


Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Aspendos antik kent kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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