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Bu mutfak aletlerini ilk kez göreceksiniz ve keşke daha önce haberim olsaydı diyeceksiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pek çok nesnenin fazla alışılmış olduğu şehir hayatında bazı şeylerin sıra dışı olmasını isteriz. Kendi özgürlük alanlarımızda farklı olana özenle yer açarız. Özellikle de mutfaklarımızda kalıpların dışına çıkmış bir şeyleri kullanmak müthiş keyiflidir. Kimi kullanımı ile, kimi duruşu ile fark yaratan garip mutfak aletlerini görmeye hazır mısınız?

Bu mutfak aletlerini ilk kez göreceksiniz ve keşke daha önce haberim olsaydı diyeceksiniz!

Mutfak kişiye özel olmalıdır. Bu ortam ancak istek ve ihtiyaçlara cevap veren işlevsel malzemelerle yaratılır. Hayatınıza espri katmak, her an gülünebilecek bir şeyler olduğunu fark ettirmek için üretilmiş garip ama işlevsel mutfak gereçlerinden bazılarını yazımıza taşıdık.

AZ BİLİNEN GARİP MUTFAK ALETLERİ

1. Sıkarken gözünüze fışkırmayacak tek limon, fısfıs takılı olandır

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Limon pek çok şekilde sıkılabilir, bunu biliyoruz da limon püskürten alete hiç rastladınız mı? Limon fısfısı ile gözleriniz korunurken salata tabağınızda limon damlamayan köşe kalmayacak.

2. Şarap açmanın 1001. yolu

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Tam ayarında soğutulmuş bir "Cabaenet Sauvignon" elinizdeyken en çok tirbuşon aranır. Bu sırada şarabın ısınması muhtemeldir. Şarjlı şarap açacağını bulursunuz. Onun da şarjı bitmiştir, bızzz yapar, sizi yarı yolda bırakır. Bisiklet tekerleğine hava basar gibi iki fısla şarap mantarı çıkarılabilir desem... İyisi mi şarabı seviyorsanız bunlardan bir tane mutfak çekmecesine atın, sonra çok kulaklarımızı çınlatırsınız.

*3. Bu makasla aman kurdele kesmeyin

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Bu makasın adı var; yeşillik makası. Siz de kahvaltılarda omleti yeşillikli tercih ediyorsanız denemenizde fayda var. Her makasta karşılıklı geçen iki kesici uç varken bu makasta eşit aralıklı tam on tane var. Kullanılabilecek en pratik yöntemle yeşillikleri hızlıca doğramak artık elinizde.

4. Sarımsaklasak da mı saklasak…

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Sarımsak için ne icatlar yapıldı şu dünyada. Minik dişleri tek tek soyarken yaşanan zorluğu bilmeyen var mıdır? Birileri bunu düşünmüş de tasarlamış sanki.

İşte muhteşem ikili… Helezon olan parça silikon malzemeden üretilmiş. İçine sarımsak dişlerini üçer beşer atıp avuç içinde sıkıştırarak yuvarlıyorsunuz. Ters çevirdiğinizde taneler ayrı kabuklar ayrı dökülüyor. Kızak gibi olan parçası ile de yemeğin içine hızlıca rende yapıyorsunuz, işlem tamam. Pratik olan her şeyi seviyorum, ya siz?

5. Yumurtam kalp mi olsun dinozor mu?

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Kahvaltıların zevki yumurtayla çıkar. Sınırlarını çizebildiğiniz yumurta kahvaltıda daha şık olmaz mıydı? Özellikle çocuklar yemeği eğlenceye dönüştürmeyi pek severler. işte size fırsat...

6. Ya bardağınız ile yalnız değilseniz?

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Bir bardak dolusu sütlü kahve içerken bardaktan çıkacak en son şey bir inek olurdu herhalde. Bu kadar sevimlisini başka yerde göremezsiniz.

Hayatı eğlenceye dönüştürmek bizim elimizde. Ne akıllıca düşünülmüş dedirten 6 üründen inanın çok daha fazlası var. Peki sizin mutfağınızda garip ama kullanışlı neler var?


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