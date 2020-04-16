Bu mutfak aletlerini ilk kez göreceksiniz ve keşke daha önce haberim olsaydı diyeceksiniz!

Mutfak kişiye özel olmalıdır. Bu ortam ancak istek ve ihtiyaçlara cevap veren işlevsel malzemelerle yaratılır. Hayatınıza espri katmak, her an gülünebilecek bir şeyler olduğunu fark ettirmek için üretilmiş garip ama işlevsel mutfak gereçlerinden bazılarını yazımıza taşıdık.

AZ BİLİNEN GARİP MUTFAK ALETLERİ

1. Sıkarken gözünüze fışkırmayacak tek limon, fısfıs takılı olandır

Limon pek çok şekilde sıkılabilir, bunu biliyoruz da limon püskürten alete hiç rastladınız mı? Limon fısfısı ile gözleriniz korunurken salata tabağınızda limon damlamayan köşe kalmayacak.

2. Şarap açmanın 1001. yolu

Tam ayarında soğutulmuş bir "Cabaenet Sauvignon" elinizdeyken en çok tirbuşon aranır. Bu sırada şarabın ısınması muhtemeldir. Şarjlı şarap açacağını bulursunuz. Onun da şarjı bitmiştir, bızzz yapar, sizi yarı yolda bırakır. Bisiklet tekerleğine hava basar gibi iki fısla şarap mantarı çıkarılabilir desem... İyisi mi şarabı seviyorsanız bunlardan bir tane mutfak çekmecesine atın, sonra çok kulaklarımızı çınlatırsınız.

*3. Bu makasla aman kurdele kesmeyin