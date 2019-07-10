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Bu müze çok farklı! Ceninler, iç organlar...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 10.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğünce açılan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, tıp tarihini gözler önüne seriyor.

Bu müze çok farklı! Ceninler, iç organlar...

Bursa’nın sağlık tarihi geçmişine ışık tutan müze bir yıldır hizmet veriyor. Bünyesinde ceninler, iç organlar, 100 yıllık eczane ve kalp ritmine göre çalan davulun sergilendiği birçok bölüm barındıran müze, Bursa’nın Pınarbaşı semtinde 150 yıllık Yerkapı Konağı’nda bulunuyor.

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Müze hakkında bilgi veren Bursa Sağlık Tarihi Müzesi sorumlusu İsmail Kıvanç, "Bir yılı aşkın süredir hizmet vermekte olan müzemiz haftanın 6 günü açık. Ziyaretçilerimiz 09.30-17.30 saatleri arasında müzemizi gezebilirler. Müzemiz pazartesi günleri kapalıdır. Müzemizde ceninlerimiz, kütüphanemiz, doktor odamız, 4 kuşak geçirmiş 100 yıllık bir eczanemiz, çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek olan kalp ritim davulumuz var. Ziyaretçilerimiz müzemizi rahatlıkla gezebilir, bütün imkanlarından ücretsiz olarak faydalanabilirler" şeklinde konuştu.

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BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Müze bünyesinde sergilenen cenin, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken, bunun yanı sıra disseke edilmiş beyin, kalp, dalak gibi iç organlar ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Kalp ritimlerini kalp ritim davuluyla izleyen ziyaretçilerin heyecanları gözlerinden okunuyor. Pazartesi günleri kapalı olan müze, haftada 6 gün, 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
iç organlar cenin bursa

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