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Bu nasıl anne? Çocuklarını köpek dışkısı yemeğe zorlamış!

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan bir kadın, çocuklarını köpek dışkısı yemeye zorladığı iddiasıyla tutuklandı.

Bu nasıl anne? Çocuklarını köpek dışkısı yemeğe zorlamış!

İğrenç olay, Mary Elizabeth Moore adlı 34 yaşındaki kadının çocuklarının, Oklahoma'nın Jay şehrinde bir hastanenin acil servisine kaldırılmasıyla ortaya çıktı.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Mary Elizabeth Moore'un 3 ve 5 yaşındaki çocukları, açlıktan ölmek üzereyken hastaneye kaldırıldı. Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çocuklardan biri 12 diğeri ise sadece 8 kilogram ağırlığındaydı. Henüz 5 yaşında olan ve adı açıklanmayan çocuk, annesinin kendisine zorla köpek pisliği yedirdiğini söyledi.

Hastane yetkilileri ise çocuklarda bağırsak kurdu ve çeşitli hastalıklara rastlandığı bilgisini verdi.

Zalim annenin kurbanları, Saint Francis Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Çocukların burunlarına takılan tüplerle doktorlar tarafından özel olarak beslendiği belirtildi.

Şu anda hapiste bulunan Moore için 100 bin dolar kefalet ücreti belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
mary elzabeth köpek pisliği anne Çocuk

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