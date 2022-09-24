Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını...

Bekar annenin yoksul bir geçmişi ve çok fazla borcu vardı. Anne, kendisi ve kızıyla aynı çatı altında yaşayan adamlardan ve diğer erkek kiracılardan borç para almıştı. Evin anneye mi ait olduğu yoksa anne ve kızının da tesiste bir oda mı kiraladığı bilinmezken, annenin borçların bir kısmını da kızının adına aldığı öğrenildi.

'VAFTİZ BABA'

Ekran görüntüleri , annenin Şubat ve Mart aylarında bir erkeğe 4.062 RM ile 5.562 RM (1.260 S$ ila 1.726 S$) arası borcu olduğunu gösterdi. China Press'e konuşan kız, bu yılın başlarında 60 yaşındaki bir kiracıyla cinsle ilişkiye girmeye zorlandığını iddia etti. "Vaftiz babası" olarak bahsettiği adam, onunla yatmak için 100 RM ödeyecekti. Ödeme daha sonra annesine yapılmıştı.

BÜYÜK KIZINA DA AYNISI YAPMIŞ

Bu süre boyunca, talihsiz kız ve ''vaftiz babası'' olduğunu iddia ettiği babası birbirlerine "kız arkadaş" ve "erkek arkadaş" şeklinde hitap ederken, anne ondan borç para almaya devam etti. Genç kız, benzer bir düzenlemeyle başka bir erkekle yatmaya zorlandığını da anlattı. Ayrıca annenin büyük kızını da aynısını yapmaya zorlayarak kendi canına kıymasına neden olduğu bildirildi.

IQ'SU DÜŞÜK

Barınaktaki bir sosyal hizmet uzmanı olan Lin, kızın IQ'su düşük olduğu için kolayca manipüle edilebileceğini söyledi. Lin, genç kız için eğitim ve güvenlik vaat etti. Anne de, basit bir el yazısı sözleşmeyle, sosyal hizmet uzmanlarının şartlarını kabul etti ve kızına bakmalarına izin verdi. Buna karşılık, sosyal hizmet uzmanları da kızı ve annesini Ekim 2023'te buluşturmayı kabul ettiler.

ANLAŞMAYI BOZDU

Ancak Lin, annenin bu anlaşmayı bozduğunu ve kızıyla birkaç kez görüşmeye çalıştığını iddia etti. Sığınağa tefeci bile getirdiği ve görevlileri kızı kaçırmakla suçladığı öne sürüldü. Lin ayrıca China Press'e, alacaklılardan birinin kızın nerede olduğunu soran çok sayıda telefon görüşmesi yaptığını ve cevap verilmediğinde tehditler savurduğunu söyledi.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Lin'in, anneden gelen taciz ve suçlamaları durdurmak için konuyu yetkililere iletmekten başka seçeneği yoktu. Bu sebeple sosyal hizmet görevlileri kıza 20 Eylül Salı günü rapor vermek üzere karakola kadar eşlik ettiler. China Press'e göre, 57 yaşındaki bir adam reşit olmayan bir kıza tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Ayrıca kızın kendisinin de şimdi annesine dönmek konusunda isteksiz olduğu bildirildi.

