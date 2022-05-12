Bu nasıl düşüş Ozan! 1 senede İngiltere'den Antalya'ya gidiyor...

Fenerbahçe Ozan Tufan konusunda karar değiştirdi. Sarı-Lacivertlilerin yeni sezon planları arasında yer almayan orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la görüşmesine daha önce izin verilirken, Bünyamin Balcı gündemi sonrası Fenerbahçe'nin strateji değiştirdiği ortaya çıktı.

OZAN TUFAN TAKASLA ANTALYASPOR'A

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Ozan Tufan'ın, Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı'yla ilgilenmesi sonrası yeni rotası Antalyaspor olabilir. Zira Fenerbahçe, genç sağ bekin transferi için Ozan Tufan takasını teklif etmeye hazırlanıyor.

ALANYASPOR'DAKİ ÇIKIŞINI TEKRARLAYABİLİR

Daha önce Alanyaspor'a kiralanan ve burada kendini bulan Ozan Tufan, aynı çıkışı Nuri Şahin ile Antalyaspor'da da yapabileceğini düşünüyor. Ozan Tufan Antalyaspor'a gitmeye sıcak bakarken Akdeniz ekibi takas teklifini kabul etmesi halinde transfer gerçekleşecek.

5 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ

Daha önce yapılan görüşmelerde Antalyaspor, Bünyamin Balcı için Fenerbahçe'den 5 milyon euro talep etmişti.



