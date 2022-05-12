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  4. Bu nasıl düşüş Ozan! 1 senede İngiltere'den Antalya'ya gidiyor...

Bu nasıl düşüş Ozan! 1 senede İngiltere'den Antalya'ya gidiyor...

12.05.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozan Tufan'la ilgili transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilirken, Sarı-Lacivertlilerin bambaşka bir planının olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Bünyamin Balcı transferinin takasında kullanmayı hedefliyor.

Bu nasıl düşüş Ozan! 1 senede İngiltere'den Antalya'ya gidiyor...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Ozan Tufan konusunda karar değiştirdi. Sarı-Lacivertlilerin yeni sezon planları arasında yer almayan orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la görüşmesine daha önce izin verilirken, Bünyamin Balcı gündemi sonrası Fenerbahçe'nin strateji değiştirdiği ortaya çıktı.

OZAN TUFAN TAKASLA ANTALYASPOR'A

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Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Ozan Tufan'ın, Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı'yla ilgilenmesi sonrası yeni rotası Antalyaspor olabilir. Zira Fenerbahçe, genç sağ bekin transferi için Ozan Tufan takasını teklif etmeye hazırlanıyor.

ALANYASPOR'DAKİ ÇIKIŞINI TEKRARLAYABİLİR

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Daha önce Alanyaspor'a kiralanan ve burada kendini bulan Ozan Tufan, aynı çıkışı Nuri Şahin ile Antalyaspor'da da yapabileceğini düşünüyor. Ozan Tufan Antalyaspor'a gitmeye sıcak bakarken Akdeniz ekibi takas teklifini kabul etmesi halinde transfer gerçekleşecek.

5 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ

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Daha önce yapılan görüşmelerde Antalyaspor, Bünyamin Balcı için Fenerbahçe'den 5 milyon euro talep etmişti.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor Ozan Tufan
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