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  4. Bu nasıl kutlama? Sosyal medya ikiye bölündü... Roketatarın içinden çocuklara şeker dağıttılar

Bu nasıl kutlama? Sosyal medya ikiye bölündü... Roketatarın içinden çocuklara şeker dağıttılar

02.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Fort Sill ordusu, Cadılar Bayramı'nı ilginç bir şekilde kutladı. Çocuklara şekerleme dağıtmak isteyen ordu görevlileri bunun içinde oldukça farklı bir yöntem tercih etti ve bir roketatar yardımıyla şekerlemeleri ateşleyerek çocuklara ikram etti. O anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışmalara neden oldu.

Bu nasıl kutlama? Sosyal medya ikiye bölündü... Roketatarın içinden çocuklara şeker dağıttılar

Oklahoma'daki Fort Sill ordusu, neşeyle koşan bir grup çocuğa şeker atmak için gelişmiş bir roket sisteminin videosunu Twitter'da paylaştı. Ancak "Cadılar Bayramı'nda çocuklara başka nasıl şeker dağıtabilirdik ki? ATEŞLE!!!" başlığıyla yayınladıkları video, sosyal medyayı ikiye böldü.

BİR ROKET SİSTEMİYDİ

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Askeri üssün şekerlemeleri ateşlemek için kullandığı makine, Haziran ayından bu yana Ukrayna'da cephe hatlarında da kullanılan bir Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) idi. ABD, Putin'in işgaline karşı savaşmalarına yardımcı olmak amacıyla kuşatma altındaki ülkeye çeşitli desteklerde bulunmuştu.

''SAPKINCA''

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Bazı insanlar, çocuklara herhangi bir şeyi, -bu çok sevecekleri şekerli atıştırmalıklar olsa bile- askeri sınıf bir silah kullanarak vermenin garip bir fikir olduğunu savundu. Bir kullanıcı "Bunun süper sevimli mi yoksa süper sapkınca mı olduğundan emin değilim" diye yazdı.

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