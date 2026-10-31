Kasabanın tek sakini 88 yaşında: Belediye başkanı da sekreteri de kütüphanecisi de kendisi

Bir zamanlar çok hareketli olan ABD'nin Monowi kasabası, bugün en küçük yerleşimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kasabada tek yaşayan 88 yaşındaki Elsie Eiler belediye başkanı, sayman, katip, sekreter ve kütüphaneci görevlerini üstleniyor. Üstelik Eiler, kendine vergi de ödüyor.

BİR ZAMANLAR 120 İŞLETME VARDI

Monowi, 1930'lu yıllarda demiryolu sayesinde hareketli bir yerleşim yeriydi. Kasabada marketlerden restoranlara kadar yaklaşık 120 işletmenin bulunduğu, hatta bir hapishanenin bile faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Ancak yıllar içerisinde tarım koşullarının zorlaşması ve otomasyon nedeniyle iş imkanlarının azalması kasabanın nüfusunu da etkiledi. İnsanlar birer birer Monowi'den ayrılırken nüfus giderek düştü.

Elsie Eiler'ın eşi Rudy'nin 2004 yılında hayatını kaybetmesinin ardından ise Eiler kasabanın tek sakini olarak kaldı.

KASABANIN TEK SAKİNİ, BELEDİYE BAŞKANI VE VERGİ MÜKELLEFİ

Eiler'ın tek başına yaşaması kasabanın idari sorumluluklarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Monowi'nin tek vergi mükellefi olan Eiler, kasabanın hizmetlerinin devam edebilmesi için kendi vergisini kendisi topluyor. Toplanan para kasabadaki üç sokak lambasının yanması ve su hizmetinin sürdürülmesi gibi ihtiyaçlarda kullanılıyor. Eiler'ın ayrıca eyaletten gerekli finansmanı alabilmek için her yıl belediyeye ait yol planını hazırlaması gerekiyor.

KENDİ İÇKİ RUHSATINI BİLE ONAYLIYOR

Monowi, sıra dışı hikayesi nedeniyle turistlerin de ilgisini çekiyor. Kasabayı görmeye gelenlerin uğrak noktalarından biri ise Eiler'ın işlettiği Monowi Tavern. Haftanın altı günü açık olan mekanda 88 yaşındaki Eiler, ziyaretçilerine hamburger, sosisli sandviç ve bira servis ediyor. Kasabanın belediye başkanı da kendisi olduğu için işletmesinin içki ruhsatıyla ilgili resmi işlemleri de yine Eiler yürütüyor.

NÜFUS SAYIMINDA İKİNCİ KİŞİ ÇIKTI AMA...

2020 yılında ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun verilerinde Monowi'nin nüfusu bir dönem iki kişi olarak göründü. Ancak ikinci kişinin gerçekten kasabada yaşayan başka biri olmadığı, nüfus verilerinde gizliliği korumak amacıyla yapılan istatistiksel bir düzenlemeden kaynaklandığı belirtildi. Yıllardır kasabanın tek sakini olarak yaşamını sürdüren Eiler ise Monowi'den ayrılmaya niyetli değil. Yaşadığı yerde mutlu olduğunu söyleyen Eiler, buranın olmak istediği yer olduğunu ve aksi halde zaten kalmaya devam etmeyeceğini ifade ediyor.