16 yıl okula gitmeden maaş aldığı iddia edildi! Öğretmenin yaptıkları pes dedirtti

Almanya’nın Wesel kentinde bir meslek okulunda görev yapan 62 yaşındaki öğretmenin, 2009’dan bu yana derslere girmediği ancak maaşını almaya devam ettiği bildirildi. Duisburg Savcılığı, öğretmen hakkında 11 ayrı ağırlaştırılmış dolandırıcılık ve iki ayrı belgede sahtecilik suçlamasıyla iddianame hazırladı. Kadın ise hakkındaki suçlamalara henüz yanıt vermedi.

YENİ YÖNETİM DURUMU ORTAYA ÇIKARDI

Öğretmenin yıllarca okulda görülmemesine rağmen maaş almaya devam etmesi, kurum yönetimindeki değişikliklerin ardından yapılan personel dosyası incelemesiyle fark edildi. 2015’te göreve başlayan yeni okul müdürünün, kadının okul personeli olduğunu dahi bilmediği öne sürüldü.

Dosyanın yeniden incelenmesinin ardından öğretmenden resmî sağlık muayenesine katılması istendi. Bu talebe karşı hukuki mücadele başlatan kadın hakkında yapılan değerlendirmeler sonucunda soruşturma açıldı. Mart 2026’da evinde arama yapılarak belge ve elektronik cihazlara el konuldu.

Savcılığa göre öğretmen, Mart 2021 ile Mart 2025 arasında sağlık durumunun görev yapmasına engel olduğunu gösteren 10 iş göremezlik belgesi sundu. Eylül 2025’te başlayan disiplin sürecinde ise avukatı aracılığıyla bir rapor daha verdiği iddia edildi.

Yetkililer, bu belgeler nedeniyle kadına söz konusu dört yıllık dönemde 248 bin euroyu aşan ödeme yapıldığını ileri sürüyor. Daha eski dönemlere ilişkin olası suçlamaların ise zaman aşımına uğradığı belirtiliyor. Öğretmenin aynı dönemde alternatif tıp alanında çalıştığı iddiası da araştırıldı ancak bunu doğrulayacak yeterli kanıta ulaşılamadı.

DALIŞ BELGELERİNDE DOKTORUN BULUNMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü dalış faaliyetleri oluşturdu. Aktif bir dalgıç olduğu belirtilen öğretmenin, iki dalışa uygunluk belgesini kendisinin hazırladığı ve belgelerde gerçekte var olmayan bir doktorun adını kullandığı iddia edildi. Bu belgeler nedeniyle kadına ayrıca evrakta sahtecilik suçlaması yöneltildi. Ancak dalış yapmış olması tek başına suçlamanın kanıtı kabul edilmiyor; soruşturmanın odağında, öğretmenin çalışabilecek durumda olduğunu bildiği hâlde gerçeğe aykırı raporlar sunduğu iddiası bulunuyor.

SUÇLU BULUNURSA 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Duisburg Eyalet Mahkemesi henüz iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine ve davanın açılıp açılmayacağına karar vermedi. Öğretmen, zorunlu emeklilik kararına karşı açtığı davayı da sürdürüyor.

Ağırlaştırılmış dolandırıcılık suçundan mahkûm edilmesi hâlinde 10 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilir. Bununla birlikte yargılama tamamlanıp kesin hüküm verilene kadar öğretmen hakkında masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.