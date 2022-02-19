Bu nasıl maç... Manchester City'nin 15 maçlık yenilmezlik serisi 90+5'te bitti!

İngiltere Premier Lig'de yine müthiş bir karşılaşma oynandı. Lider Manchester City sahasında Tottenham'ı konuk etti. 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ev sahibinin maçı kazanacağı tahmin ediliyordu. Karşılaşmada atılan son dakika golüyle stadyum adeta yıkıldı...

MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI! 4. DAKİKADA...

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 3-2'lik skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve 90+5. dakikalarında Harry Kane kaydetti.

15 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Manchester City'nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Tottenham ise ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City 62 puanda kaldı. Tottenham ise 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Tottenham ise bu kez Burnley deplasmanına konuk olacak.



