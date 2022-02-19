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  4. Bu nasıl maç... Manchester City'nin 15 maçlık yenilmezlik serisi 90+5'te bitti!

Bu nasıl maç... Manchester City'nin 15 maçlık yenilmezlik serisi 90+5'te bitti!

19.02.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçı olarak nitelendirilen Manchester City-Tottenham karşılaşması harika anlara sahne oldu. 90+5'te atılan golle galibin belirlendiği karşılaşma İngiltere'nin gündemine oturdu. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Tottenham, golcüsü Harry Kane'in son dakikada attığı golle deplasmanda 3 puanla döndü.

Bu nasıl maç... Manchester City'nin 15 maçlık yenilmezlik serisi 90+5'te bitti!
Harry Kane

Harry Kane

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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İngiltere Premier Lig'de yine müthiş bir karşılaşma oynandı. Lider Manchester City sahasında Tottenham'ı konuk etti. 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ev sahibinin maçı kazanacağı tahmin ediliyordu. Karşılaşmada atılan son dakika golüyle stadyum adeta yıkıldı...

MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI! 4. DAKİKADA...

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Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 3-2'lik skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve 90+5. dakikalarında Harry Kane kaydetti.

15 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

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Manchester City'nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Tottenham ise ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City 62 puanda kaldı. Tottenham ise 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Tottenham ise bu kez Burnley deplasmanına konuk olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Premier League
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