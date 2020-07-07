Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Faili bulunamayan, bulunduğu söylense de kurban olarak seçilenler, ama asıl katillerin elini kolunu sallayarak dolaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Belki de farklı güçlerin de bu gizemlerde parmağı vardır, kim bilir?

JOHN F. KENNEDY SUİKASTİ

2013 Gallup anketine göre, Amerikalıların yüzde 61'i, 1963 yılında yaşanan John F.Kennedy suikastinin bir komplonun sonucu olduğuna inanıyor. Lee Harvey Oswald'ın sadece bir kurban olduğu ve suikastte maşa olarak kullanıldığına inananların sayısı fazla. JFK suikastının 55. yıl dönümünde, ABD'nin 35. Başkanı'nı öldürdüğü için suçlanan dokuz kişi ve grup var. Bu kişi ve gruplar arasında, Fidel Castro, KGB, gizli servis ajanı George Hickey gibi isimler var. Zamanında Amerikan Kongresi bu olay için 25 yıl gizlilik kararı almıştı. Bu davranış da akıllarda soru işareti bırakmıyor diyemeyiz. Amerika kendi başkanının faili mi?

MARILYN MONROE

Güzelliği kadar ölümü ile de çok konuşulan Marilyn Monroe, 1962 yılında henüz belirlenmeyen bir sebeple yatağında ölü bulundu. Söylentilere göre sonunu getiren, aşırı dozda uyuşturucu madde kullanmış olmasıydı. Buna kimse inanmadı. Ancak evdeki yardımcısının verdiği çelişkili ifadeler, bu olayın bir cinayet olduğunu düşündürdü. Başkan Kennedy ile bir ilişkisi olduğundan gözler Kennedy ailesine çevrildi. Hatta mafya ve CIA'nın bu olayın sorumlusu olduğu bile konuşuldu. Ancak faili meçhul dosyalar arasında yerini almaktan başka bir şey olmadı.