Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Faili bulunamayan, bulunduğu söylense de kurban olarak seçilenler, ama asıl katillerin elini kolunu sallayarak dolaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Belki de farklı güçlerin de bu gizemlerde parmağı vardır, kim bilir?
2013 Gallup anketine göre, Amerikalıların yüzde 61'i, 1963 yılında yaşanan John F.Kennedy suikastinin bir komplonun sonucu olduğuna inanıyor. Lee Harvey Oswald'ın sadece bir kurban olduğu ve suikastte maşa olarak kullanıldığına inananların sayısı fazla. JFK suikastının 55. yıl dönümünde, ABD'nin 35. Başkanı'nı öldürdüğü için suçlanan dokuz kişi ve grup var. Bu kişi ve gruplar arasında, Fidel Castro, KGB, gizli servis ajanı George Hickey gibi isimler var. Zamanında Amerikan Kongresi bu olay için 25 yıl gizlilik kararı almıştı. Bu davranış da akıllarda soru işareti bırakmıyor diyemeyiz. Amerika kendi başkanının faili mi?
Güzelliği kadar ölümü ile de çok konuşulan Marilyn Monroe, 1962 yılında henüz belirlenmeyen bir sebeple yatağında ölü bulundu. Söylentilere göre sonunu getiren, aşırı dozda uyuşturucu madde kullanmış olmasıydı. Buna kimse inanmadı. Ancak evdeki yardımcısının verdiği çelişkili ifadeler, bu olayın bir cinayet olduğunu düşündürdü. Başkan Kennedy ile bir ilişkisi olduğundan gözler Kennedy ailesine çevrildi. Hatta mafya ve CIA'nın bu olayın sorumlusu olduğu bile konuşuldu. Ancak faili meçhul dosyalar arasında yerini almaktan başka bir şey olmadı.
1947 yılında Sumatra açıklarında Hollanda bandıralı bir gemiden bir çağrı yapıldı. Yapılan çağrıda kaptan dahil herkesin öldüğü iletildi ve ardından çağrıyı yapan kişinin, 'ben de ölüyorum' mesajı ulaştı. Bir gemi yardıma gittiğinde herkesi, sırt üstü yatmış, elleri güneşe doğru dönük halde ölmüş buldu. Ardından gemi büyük bir patlama ile sulara gömüldü. Bu gemi sırrını hala koruyor. Ya taşıdıkları kimyasal ya da uzaylılar hayatlarına son vermişti.
1950'lerde insanlar buna “Ölüm Köprüsü” demeye başladılar. Çünkü köpekler, görünüşte sebepsiz olarak köprüden ölüme atlamaya başlamışlardı. Son 50 yılda atlama yaptıktan sonra 50 köpek öldü. O dönemde 600 köpek daha denemiş ve hayatta kalmış. Bu köpeklerden kurtulanların bazıları, fırsat sunulduğu anda ikinci kez atlamaktan çok mutlu oldu. Bunun sebebi hala bilinmiyor.
Son olarak da bir sanatçının gizemli veda edişi... Amy Winehouse, müzik dünyasında olağanüstü sese sahip sanatçılardan biriydi. Ölümü de tartışma getirdi. Raporunda uyuşturucudan hayatını kaybettiği yazsa da ailesi son zamanlarda hiç madde kullanmadığını belirtmişti. Yapılan otopsi de bunu kanıtladı. Amy'i kim neden öldürdü?
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