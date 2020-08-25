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Bu ormanlar yok olursa insanlık da yok olabilir! Dünyanın en büyük ormanları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ormanlar birçok canlı türünün yuvası olmasının yanında, dünyamızın en önemli oksijen kaynakları. Dünyanın en değerli hazineleri olan ormanlar, gıdadan sanayiye kadar birçok ihtiyacı karşılıyor. Ormanların, varlıklarıyla hangi bölgeleri zenginleştirdiği ise bir merak konusu. İşte dünyanın en büyük ormanları ve bulundukları yerler...

Bu ormanlar yok olursa insanlık da yok olabilir! Dünyanın en büyük ormanları...

Ormanların insan yaşamı üzerinde çok büyük etkileri var. Herkesin yaşam kaynağıyken kimilerinin de geçim kaynağı. İçilen sudan yenilen yemeğe ve sağlıktan barınmaya kadar her ihtiyacın karşılanmasında rol sahibi oluyorlar. Böyle bir varlığın korunması herkes için gerekli. Ne yazık ki böyle eşsiz bir kaynak hızla yok ediliyor. Fakat buna rağmen varlığını korumayı başaran güzel ormanlar var. Dünyadaki bütün ormanların yarısını oluşturan Amazon ormanları da bunlardan biri. Hadi gelin, dünyanın en büyük ormanlarına bir yolculuk yapalım.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ORMANLARI

1. Amazon Ormanları (Güney Amerika)

  • Dünyanın en büyük ormanı olan Amazon ormanları, yaklaşık olarak 5 milyon kilometre alana yayılır. Türkiye'nin yeryüzü alanından yaklaşık olarak 7 kat daha büyük.

  • Brezilya, Peru başta olmak üzere 9 ülke sınırları içerisinde yer alır. %60'lık oranla en büyük pay Brezilya'ya ait.

  • Canlı çeşitliliği bakımından oldukça zengin bu topraklarda, yaklaşık olarak 40 bin ağaç türü ve 3 bin civarı meyve türü bulunur. Dünyadaki hayvan ve bitki türünün yarısına ev sahipliği yapar. Bununla birlikte daha keşfedilemeyen birçok bitki ve böcek türü olduğu söylenir.

  • Ormandaki ağaç yoğunluğu nedeniyle aşağıya pek ışık ulaşamaz bu yüzden ormanın birçok bölgesi karanlık.

  • Bu orman ne yazık ki tahrip edilmeye devam ediyor. Birçok endemik bitki ve hayvan türü tarihe karışıyor. Her gün yaklaşık 137 canlı türü yok oluyor. Durum böyle giderse 40 yıl sonra bu ormandan geriye hiçbir şeyin kalmayacağı düşünülüyor.

    2. Kongo Yağmur Ormanları (Afrika)

  • Afrika'daki en büyük orman Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alır. 2 milyon kilometrelik bir alana yayılır.

  • Afrika yağmur ormanları birçok bitki ve canlı türünün yuvası. Vahşi hayvan çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu bu orman, iklim üzerinde de etkili.

  • Son yıllarda bu ağaç ve canlı çeşitliliği büyük bir hızla yok oluyor. Ekonomik faaliyetler nedeniyle her yıl binlerce alan tahrip edilerek tarım arazisine dönüştürülüyor. Bununla birlikte petrol ve madencilik faaliyetleri de ormanı katlediyor. Greenpeace son 30 yılda bu ormanın üçte ikisinin yitirildiğini söylüyor.

    • 3. Valdivian Ilıman Yağmur Ormanları (Güney Amerika)

    • 248 bin kilometrelik bir alana yayılan bu orman, Şili ve Arjantin'e uzanır.

    • Dört tip orman türünü bir arada bulunduran bu ormanda, bambu ve eğrelti otları başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türü bulunur. Dünyanın en küçük geyiği (güney pudu) ve kedisi (Şili kedisi) burada yaşar.
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