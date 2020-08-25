Bu ormanlar yok olursa insanlık da yok olabilir! Dünyanın en büyük ormanları...

Ormanların insan yaşamı üzerinde çok büyük etkileri var. Herkesin yaşam kaynağıyken kimilerinin de geçim kaynağı. İçilen sudan yenilen yemeğe ve sağlıktan barınmaya kadar her ihtiyacın karşılanmasında rol sahibi oluyorlar. Böyle bir varlığın korunması herkes için gerekli. Ne yazık ki böyle eşsiz bir kaynak hızla yok ediliyor. Fakat buna rağmen varlığını korumayı başaran güzel ormanlar var. Dünyadaki bütün ormanların yarısını oluşturan Amazon ormanları da bunlardan biri. Hadi gelin, dünyanın en büyük ormanlarına bir yolculuk yapalım.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ORMANLARI

1. Amazon Ormanları (Güney Amerika)