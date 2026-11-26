Apple, iPhone 17e’yi mart ayında piyasaya sürmüştü. Bloomberg’den Mark Gurman, iPhone 18e’nin şubat veya mart ayında piyasaya çıkmasını beklediğini belirtmişti. Engadget ise iPhone 18e’ye ait CAD çizimlerini gördüğünü ve çizimlerin cihazın arka tasarımında önemli bir değişikliğe işaret ettiğini bildirdi.

Çizimlerin, daha önce iPhone 17 ve iPhone 18 Pro’nun renk seçeneklerine ilişkin doğru bilgileri bu cihazlar tanıtılmadan önce sızdıran bir kaynaktan geldiği belirtiliyor.

IPHONE 18E, YENİ BİR KAMERA MODÜLÜYLE GELEBİLİR

iPhone 17e’de belirgin bir kamera çıkıntısı bulunmuyor. Cihazın tek kamera lensi arka yüzeyden hafifçe çıkıntı yaparken flaş ve mikrofon, arka camdaki açıklıklarda yer alıyor.

İddiaların aktarıldığı sırada çizimler kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Bu çizimlere göre iPhone 18e, yaklaşık 28 × 35 mm boyutlarında, kareye yakın ve çıkıntılı bir kamera modülüne sahip olacak. Bu modülde tek arka kamera, LED flaş ve mikrofon yer alacak. Yeni tasarım, iPad Pro 11 (2025) ve iPad Pro 13 (2025) modellerindeki kamera modülüne bir ölçüde benzetiliyor.

IPHONE 18 VE IPHONE AIR 2 HAKKINDA YENİ DETAYLAR

Gelecek ilkbaharda tanıtılması beklenen iPhone modelleri arasında bu yeni tasarımın yalnızca iPhone 18e'de yer alacağı öne sürülüyor.

İddiaya göre iPhone 18’in CAD çizimleri, telefonun selefinin tasarımını koruyacağını ancak kamera modülünün kalınlığının 3,45 mm’den 3,8 mm’ye çıkacağını gösteriyor. Apple’ın iPhone 15’ten bu yana standart modellerinde aynı 48 megapiksel ana kamera sensörünü kullanması nedeniyle kalınlıktaki artış, kameranın iyileştirileceğine işaret ediyor olabilir.

iPhone Air 2’ye ait CAD çizimleri ise sızıntılara konu olan maketlerde görülen ikinci arka kameraya ilişkin iddiaları destekliyor. İki kamera lensinin yan yana konumlandırılacağı belirtiliyor. Telefonun 5,6 mm’lik gövde kalınlığını koruyacağı, kamera modülünün kalınlığının ise 3,45 mm’den 3,8 mm’ye çıkacağı öne sürülüyor.

Hem iPhone 18'in hem de iPhone Air 2'nin, iPhone 18 Pro'daki daha küçük Dynamic Island yerine mevcut modellerdeki Dynamic Island tasarımını koruyacağı iddia ediliyor. Bu iddia, iPhone Air 2’nin daha küçük bir ekran açıklığına sahip olacağı yönündeki önceki söylentilerle çelişiyor.

Kaynak: GSMArena