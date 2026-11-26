1958 yılında Çin lideri Mao Zedong, ülkeyi kısa sürede tarım toplumundan modern bir sanayi devletine dönüştürmek amacıyla 'Büyük İleri Atılım' (Great Leap Forward) olarak bilinen kapsamlı bir program başlattı.

Dört yıl sürmesi planlanan bu girişim, sanayileşme hedeflerinin başarısız olması ve tarımda uygulanan kolektifleştirme politikaları nedeniyle büyük bir felakete dönüştü.

Tarihin en ölümcül kıtlıklarından birine neden olan süreçte, tahminlere göre 15 milyon ila 50 milyon kişi hayatını kaybetti.

Ancak bu büyük felaketin arkasındaki nedenlerden biri, ilk bakışta önemsiz görünen bir karar oldu: Serçelerin yok edilmesi.

DÖRT ZARARLI KAMPANYASINDA SERÇELER DE HEDEF ALINDI

Mao Zedong yönetimi, tarımsal üretimi artırmak ve hastalıklarla mücadele etmek amacıyla 'Dört Zararlı' kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında sinekler, sivrisinekler, fareler ve serçeler hedef alındı.

İlk üç hayvanın ortadan kaldırılması konusunda ciddi bir tartışma yaşanmazken serçeler, çiftçilerin tahılları yedikleri ve ürün kaybına neden oldukları yönündeki şikayetleri üzerine hedef listesine eklendi.

Ancak bilim insanları bu kararın ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Tanınmış biyolog Zhu Xi, 18'inci yüzyılda Prusya'da gerçekleştirilen benzer bir serçe yok etme girişiminin başka zararlıların çoğalmasına neden olduğunu hatırlattı. Buna rağmen yönetim uyarıları dikkate almadı.

2 MİLYAR SERÇE ÖLDÜRÜLDÜ, BÖCEKLERİN ÖNÜ AÇILDI

Kampanya kısa sürede ülke genelinde büyük bir seferberliğe dönüştü. İnsanlar bulabildikleri serçe yuvalarını yok etti. Ulaşılması zor yerlerdeki kuşları korkutup havada tutmak için tencere ve tavalarla sürekli ses çıkarıldı.

Kuşların yorularak yere düşmesi ve ölmesi hedeflendi. Yaklaşık iki yıl içinde 2 milyar civarında kuşun öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Ancak serçelerin ortadan kaldırılması, tarımsal üretimi artırmak yerine tam tersine büyük bir krize neden oldu.

Çünkü serçeler yalnızca tahılla beslenmiyor, aynı zamanda çekirge ve pirinç zararlısı böcekler gibi tarım ürünlerine zarar veren canlıları da tüketiyordu.

Özellikle yaz aylarında böcekler, serçelerin beslenmesinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Serçelerin yok edilmesiyle birlikte bu zararlıların sayısı hızla arttı. Ülkenin birçok bölgesinde ciddi böcek istilaları yaşandı ve tarım alanları büyük zarar gördü.

YANLIŞ TARIM POLİTİKASI KITLIĞI DAHA DA DERİNLEŞTİRDİ

Felaketin büyümesinde Çin yönetiminin uyguladığı merkezi ürün dağıtım politikası da etkili oldu.

Hükümet, serçelerin öldürülmesiyle tahıl üretiminin artacağına inanıyordu. Bu nedenle en fazla serçenin yok edildiği bölgelerden daha fazla ürün toplanmasını öngören bir yaklaşım benimsendi.

Ancak böcek istilaları nedeniyle zaten düşen tarımsal üretim, bu uygulamayla birlikte yerel halkın gıda kaynaklarının daha da azalmasına yol açtı.

Özellikle doğudaki Anhui ve güneydeki Guizhou eyaletlerinde gıda sıkıntısı ağırlaştı.

ARAŞTIRMA: 2 MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜNDE ETKİLİ OLDU

Chicago Üniversitesi'nden çevre ekonomisti Eyal Frank ve çalışma arkadaşları, ABD merkezli Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu için hazırladıkları çalışmada serçe katliamının sonuçlarını inceledi.

Araştırmacılar, Çin'deki binden fazla ilçenin iklim verilerini, sıcaklık ve yağış koşullarını analiz ederek hangi bölgelerin serçeler için daha elverişli olduğunu belirledi. Serçelerin yaşamaya daha uygun olduğu bölgelerde başlangıçtaki kuş popülasyonunun ve dolayısıyla kampanya sırasında öldürülen serçe sayısının daha yüksek olduğu varsayımından hareket edildi.

Daha sonra bu bölgelerdeki tarımsal üretim, doğum ve ölüm oranları, serçeler için daha az elverişli bölgelerle karşılaştırıldı.

Sonuçlar, serçe nüfusunun daha yoğun olduğu tahmin edilen bölgelerde tahıl üretiminin ve doğurganlık oranlarının düştüğünü, ölüm oranlarının ise yükseldiğini gösterdi.

Çalışmaya göre serçeleri yok etme kampanyası, kıtlık döneminde tarımsal üretimde yaşanan toplam düşüşün yaklaşık yüzde 20'sinden sorumluydu.

Araştırmacılar, azalan gıda kaynakları ve merkezi dağıtım sisteminin etkilerinin birleşmesiyle yaklaşık 2 milyon insanın hayatını kaybettiğini hesapladı. Ayrıca gıda yetersizliği nedeniyle yaklaşık 400 bin bebeğin dünyaya gelemediği tahmin edildi.

MAO HATASINI KABUL ETTİ, SERÇELER YENİDEN ÜLKEYE GETİRİLDİ

Serçe katliamının tarıma verdiği zarar zamanla Çin Komünist Partisi'nin üst yönetimine kadar ulaştı. Mao Zedong, 1960 yılında serçeleri 'Dört Zararlı' listesinden çıkardı ve yerlerine tahtakurularını ekledi.

Ancak bu karar alındığında serçe nüfusu neredeyse yok olma noktasına gelmişti. Çin, kuşların yeniden çoğalmasını sağlamak amacıyla Sovyetler Birliği'nden 250 bin serçe ithal etmek zorunda kaldı.

1980'li yıllarda ekonomik sisteminde önemli değişikliklere giden Çin, sonraki yıllarda bu ölçekte bir kıtlık yaşamadı. Serçe nüfusu da zaman içinde yeniden toparlandı.

Görsellerde yapay zekadan destek alınmıştır.