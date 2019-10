Bu oyunları PC ve Xbox One sahipleri ile oynayabilirsiniz

Sony, çapraz platforma olan ön yargılarını kırmaya devam ediyor. Fortnite ile bu ön yargısı yıkan Sony cephesi, şimdi de PlayerUnknown’s Battlegrounds‘a çapraz platform desteğini getirmeye hazırlanıyor. Aslında Sony’nin bu iki oyun dışında daha onlarca oyunda çapraz platform desteği bulunuyor.

PC, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarında yer alan bazı oyunlar da PlayStation 4 sahipleri ile oynanabiliyor. Biz de sizler için PlayStation 4’te çapraz platform desteği olan oyunları bir araya getirdik.

PlayStation 4 çapraz platform desteği olan oyunlar!



Aragami: PC

Call of Duty: Modern Warfare: PC, Xbox One

Chess Ultra: PC

DC Universe Online: PC

Dauntless: PC, Xbox One

Dick Wilde 2: PC

Disc Jam: PC

Eve: Valkyrie: PC

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn: PC, Mac

Fortnite: PC, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS

Games of Glory: PC

Guns of Icarus Online: PC, Mac

Hero Siege: PC, Mac, iOS, Android

Hex: PC

Hover: PC

Kabounce: PC

Mantis Burn Racing: PC

Overload: PC

Phantasy Star Online 2: PC

PUBG: Xbox One

Pinball FX 3: PC

Pox Nora: PC, Mac

Rocket League: PC, Xbox One, Nintendo Switch

Paladins: PC, Xbox One, Nintendo Switch

Ready Set Heroes: PC

Realm Royale: PC, Xbox One, Nintendo Switch

Rec Room: PC

Siegecraft Commander: PC

SMITE: PC, Xbox One, Nintendo Switch

Spacelords: PC

Sports Bar VR: PC

Star Trek: Bridge Crew: PC

Street Fighter V: PC

Square Heroes: PC

Super Dungeon Bros: PC, Mac

Super Mega Baseball 2: PC

Trailblazers: PC, Mac

Tooth and Tail: PC, Mac

Ultimate Chicken Horse: PC, Mac

War Thunder: PC, Mac

Weapons of Mythology: New Age: PC

Werewolves Within: PC

