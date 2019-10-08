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Bu oyunları PC ve Xbox One sahipleri ile oynayabilirsiniz

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TEKNOLOJİ  | 08.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Sony, çapraz platforma olan ön yargılarını kırmaya devam ediyor. Fortnite ile bu ön yargısı yıkan Sony cephesi, şimdi de PlayerUnknown’s Battlegrounds‘a çapraz platform desteğini getirmeye hazırlanıyor. Aslında Sony’nin bu iki oyun dışında daha onlarca oyunda çapraz platform desteği bulunuyor.

Bu oyunları PC ve Xbox One sahipleri ile oynayabilirsiniz

Sony, çapraz platforma olan ön yargılarını kırmaya devam ediyor. Fortnite ile bu ön yargısı yıkan Sony cephesi, şimdi de PlayerUnknown’s Battlegrounds‘a çapraz platform desteğini getirmeye hazırlanıyor. Aslında Sony’nin bu iki oyun dışında daha onlarca oyunda çapraz platform desteği bulunuyor.

PC, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarında yer alan bazı oyunlar da PlayStation 4 sahipleri ile oynanabiliyor. Biz de sizler için PlayStation 4’te çapraz platform desteği olan oyunları bir araya getirdik.

PlayStation 4 çapraz platform desteği olan oyunlar!

Aragami: PC
Call of Duty: Modern Warfare: PC, Xbox One
Chess Ultra: PC
DC Universe Online: PC
Dauntless: PC, Xbox One
Dick Wilde 2: PC
Disc Jam: PC
Eve: Valkyrie: PC
Final Fantasy XIV: A Realm Reborn: PC, Mac
Fortnite: PC, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS
Games of Glory: PC
Guns of Icarus Online: PC, Mac
Hero Siege: PC, Mac, iOS, Android
Hex: PC
Hover: PC
Kabounce: PC
Mantis Burn Racing: PC
Overload: PC
Phantasy Star Online 2: PC
PUBG: Xbox One
Pinball FX 3: PC
Pox Nora: PC, Mac
Rocket League: PC, Xbox One, Nintendo Switch
Paladins: PC, Xbox One, Nintendo Switch
Ready Set Heroes: PC
Realm Royale: PC, Xbox One, Nintendo Switch
Rec Room: PC
Siegecraft Commander: PC
SMITE: PC, Xbox One, Nintendo Switch
Spacelords: PC
Sports Bar VR: PC
Star Trek: Bridge Crew: PC
Street Fighter V: PC
Square Heroes: PC
Super Dungeon Bros: PC, Mac
Super Mega Baseball 2: PC
Trailblazers: PC, Mac
Tooth and Tail: PC, Mac
Ultimate Chicken Horse: PC, Mac
War Thunder: PC, Mac
Weapons of Mythology: New Age: PC
Werewolves Within: PC

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Anahtar Kelimeler:
sony pc xbox one fortnite

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