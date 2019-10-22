Bu özellik sadece mütevazı insanlarda bulunuyor!

Psikologlar, gerçekten alçakgönüllü olan insanlarda ortak olarak görülen önemli bir özellik saptadılar. Psikologlara göre “Hypo-egoic nonentitlement” olarak adlandırılan bu özelliğin var olduğu insanlar, olumlu nitelikleri ve yaşamındaki kazanımları için herhangi bir özel muameleye hak kazandığını düşünmüyor.

Bu, normalde mütevazı olmakla ilişkilendirilen güçlü yanlarınızını ve başarılarınızı küçümseme eğiliminden biraz daha farklıdır ve alçakgönüllülüğün özünü anlama hakkında yeni bir fikir veriyor. Araştırmacılar, alçakgönüllülüğün “arzu edilen psikolojik ve kişilerarası sonuçlar dizisi” ile olan bağlantısı nedeniyle bir tür "özel ilgi" olduğunu belirtiyorlar.

MÜTEVAZILIK NASIL ÖLÇÜLÜR?

Mütevazılığın geniş anlamda tanımı ve anlayışı, onun temelleri hakkında bilimsel bir uzlaşmaya varmanın oldukça zor olduğu anlamına gelir ve bu noktada alçakgönüllülük tam olarak nedir, nasıl ölçülür ve bütün mütevazı insanları karakterize eden şey nedir gibi sorularla karşılaşırız.

Bu çalışma boyunca araştırmacılar, toplam 419 kişiden oluşan bir gruptan kişisel özelliklerini ve gurur duydukları başarıları açıklamalarını ve ardından diğer insanların yaşamlarında başardıklarıyla karşılaştırmalarını istedi. Katılımcılardan ayrıca, yaşamlarında yaptıkları şeylere ve oldukları insan türlerine dayanarak, başkalarının onlara nasıl davranması gerektiğini düşündüklerini değerlendirmeleri istendi.