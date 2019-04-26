Mynet Trend

Bu papağan çay tiryakisi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 26.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Trabzon sokaklarını omuzunda papağanı ile birlikte gezen Mustafa Topçu, adeta çocuğu gibi gördüğü papağanı yanından hiç ayırmıyor. Evindeki sofrayı dahi papağanı ile paylaşan Topçu, gittiği çay ocaklarında 'Duman' ismini verdiği papağanına çay ısmarlamayı ihmal etmiyor.

Bu papağan çay tiryakisi!

Sahibiyle birlikte çay ocağında çayını içen Duman’ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, çay ocağı çalışanları da Duman’ın daimi müşterileri olduğunu içeri girer girmez çayını hemen hazırladıklarını söylediler.

Evde sofrada ne yemek varsa papağanı ile birlikte paylaştığını belirten Topçu, birlikte olmadıkları zamanlarda evine taktırdığı kameralar sayesinde 'Duman'ı takip ettiğini ifade ederek onu yanına almadan sokağa pek çıkmadığını belirtti.

'HASTANEYE BİLE ONUNLA GİDİYORUM'

AW686752_03

Papağanı yanından hiç ayırmadığını hastaneye bile onunla gittiğini kaydeden Topçu, “İki yıldır omuzumda sokaklarda gezdiriyorum. Bu sevgi farklı bir şey. Bunlar çocuk gibidir. Ben evden çıkınca papağının evde kalması, çocuğun evde kalması gibi hissediyorum. Maalesef ayrılamıyoruz. Her yere hatta hastaneye dahi hep onunla gidiyorum. Alıştığım için hiç bırakamıyorum. İki çocuğum var. Bu da benim çocuğum gibi. Bunlar çocuk gibidir ne verirsen onu alır. Jako cinsi bir papağan. Şu ana kadar elimden üç tane daha papağan geçti hepsi de böyle eğitimli oldu. Dışarda pek konuşmuyor ancak evde konuşuyor” dedi.

'ÇAY İÇİYOR, YEMEK YİYOR'

AW686752_01

Evde ne yiyorsa papağanın da aynısını yediğini belirten Topçu, çay bile içtiğini söyledi. Topçu, “Duman ev beslemeli olduğu için ben evde ne yiyorsam o da aynısını yiyor. Et, balık, pilav soframıza ne geliyorsa bizimle birlikte yiyor. Çayını veriyoruz. Papağanlar kuru gıdaları daha çok severler. Dışarda meyve yesem ona da veriyorum. Papağanların ömrü uzun olur. Bakalım bizim ömrümüz onunkine kadar yetecek mi ? İnsanlar bunlara şöyle bakmasın. Kafes atalım da konuşsun gerisi önemli değil. Bunlar doğa hayvanı. Kafese koyulmaz. Bilinçli olarak alsınlar. Papağanı kafeste dursun diye almasınlar. Bu benden başkasına gitmez. Evde çocuğum dâhil ona da gitmez. Bunların bir özelliği vardır, seni sahiplenirler. Seni sevmeseler hiçbir zaman sevmezler. Bunun zekâsı 3-4 yaşındaki çocuğun zekâsıdır. Ne verirsen onu alır. Eğer bir çocuğa istemediği bir şeyi yaptıramazsan ona da yaptıramazsın. Bunlara kuş diye bakmasınlar” diye konuştu.

'OMZUMDA GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

AW686752_07

Papağanı sokakta omuzunda görenlerin şaşırdığını belirten Topçu, “Omuzumda görenler şaşırıyor. Bu sevgi bitmez. Ondan bir saat ayrı kalsam acaba ne yapıyor diye düşünüyorum. Onun için eve kamera taktırdım. Oradan takip ediyorum. Yani kuş için eve kamera taktırdım. Sokakta birisi beni kuşsuz görse tanımıyor. Çok samimi arkadaşlarım elini bana uzatmıyor papağana uzatıyor. Ben de kendilerine ben de varım burada diyorum. Papağanla bütünleştik. Montumun rengini bile onunkine uygun olsun diye aldım” ifadelerini kullandı.

ÇAY OCAĞININ DAİMİ MÜŞTERİSİ

AW686752_05

Papağanın daimi müşterilerinden olduğunu belirten çay ocağı çalışanlarından Serdar Karadeniz, Duman'ı çayı çok sevdiğini ifade ederek “Duman bizim çok eskiden beri müşterimiz. Çayı çok severek içer. Çayımızı beğenir. Duman bizim sürekli müşterimiz. Omuzunda papağan gezdirene ilk kez görüyorum. İlk günler şaşırmıştım ancak sonraları kendisine alıştık. Yaklaşık 1 yıldır müşterimiz. Zaten gelirken çayını hazırlıyoruz” derken, Emre Koçal da onları hiç ayrı görmediğini belirterek” Şaşırtıcı bir durum. Devamlı kendisini Papağan omuzunda görüyorum. Onları hiç ayrı görmedim. Zaten papağansız görürsem şaşırırım” şeklinde konuştu. (İHA)

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Beyoğlu'nda kavga! 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı Beyoğlu'nda kavga! 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı
Mahalleye inen kurt vatandaşı tedirgin ediyorMahalleye inen kurt vatandaşı tedirgin ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon papağan
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadınlar isyan etti: Böyle mahalle adı mı olur!

Kadınlar isyan etti: Böyle mahalle adı mı olur!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Muhtarlık teslim edilmeyince mühürle kapıda kaldı

Muhtarlık teslim edilmeyince mühürle kapıda kaldı

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda kavga! 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı

Beyoğlu'nda kavga! 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı

Mahalleye inen kurt vatandaşı tedirgin ediyor

Mahalleye inen kurt vatandaşı tedirgin ediyor

Bu halıya paha biçilemiyor

Bu halıya paha biçilemiyor

Balıkesir'de 2 öğrenciye taciz iddiasına tutuklama

İğrenç olay! Öğretmen iki öğrencisini taciz etti

Karabük'te aç kurt şehir merkezine indi

Aç kaldı şehir merkezine indi! Vatandaşları tedirgin eden olay

Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak

Ormanları bu 'terminatörler koruyacak! Doğada biyolojik yöntem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.