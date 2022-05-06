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Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

06.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Almeria kıyısından bulunan Vera Playa Club, çıplak gezinmenin serbest değil 'zorunlu' olduğu bir otel. Birçok farklı hizmet sunan otelde, müşterilerin mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak için polisler devriye geziyor. Otel, en büyük çıplaklar plajına ev sahipliği yaparak bir dünya rekoruna imza attı.

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

İspanya'nın Almeria kıyısındaki Vera, tamamen çıplak güneşlenebileceğiniz, yüzebileceğiniz ve sörf yapabileceğiniz dünyadaki sayılı yerden biridir. İspanya'nın başka yerlerinde, Temmuz ortasında birçok plajda "mayosuz gün" düzenlenirken, Vera yılda 365 gün çıplak gezinmenize olanak sağlar.

1979'da kurulan otel 2 km boyunca uzanıyor ve turistlere ve yerlilere sayısız olanak sunuyor. Vera Playa Club, İspanya'daki ilk natürist otel. İçinde bir yüzme havuzu, bar, süpermarket ve mağazalar da mevcut.

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ÇIPLAK OLMAK ZORUNLU

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Birçok çıplaklar bölgesinde giyinmek “isteğe bağlı” iken, Vera Playa Club çıplak olmanızı gerektiriyor. Otelin web sitesinde şöyle yazıyor: "Misafirler havuz alanında her saat çıplak olmalıdır." Bazı süpermarketlerde ve mağazalarda giyinmek isteğe bağlı ancak restoranda her zaman giyinik olmak gerekiyor.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞ

Tatilcilerin mahremiyetini korumak için video ve fotoğraf çekmek tamamen yasaklandı. Aynı zamanda plajda, giyinmek isteyenler için belirlenen özel alanda gezinen ve herkesin iyi olduğundan emin olmak amacıyla sık sık devriye gezen polisler de mevcut.

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DÜNYA REKORU KAZANMIŞ

Vera, 2013 yılında, 729 çıplak yüzücüyle şimdiye kadarki en büyük çıplaklar yüzmeye ev sahipliği yaptıktan sonra bir dünya rekoru kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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