Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Burada herkes çıplak! Bir dönem hippilerin yaşadığı esrarengiz Taylor Camp, kuralları alt üst etti

Burada herkes çıplak! Bir dönem hippilerin yaşadığı esrarengiz Taylor Camp, kuralları alt üst etti

01.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilediğiniz gibi yaşadığınız, kimsenin sizin hayat şartlarınıza karışmadığı, kuralların var olmadığı ve vergi yükümlülüklerinin olmadığı bir hayat düşünün. Çoğu kişinin bu hayat düzenini hayale benzettiğine eminiz. Ancak 1969 yılında Hawaii’de böyle bir gerçeklik vardı.

Burada herkes çıplak! Bir dönem hippilerin yaşadığı esrarengiz Taylor Camp, kuralları alt üst etti

1950’li yılların sonunda hippi olarak isimlendirilen bir grup ortaya çıktı. ‘Çiçek çocuklar’ adı verilen bu grup ideolojilerini tamamen barış ve sevgi üzerine kurdu. Tüketime, toplumsal düzen ve şiddete karşı çıkan bu apolitik yaşam tarzı dünyanın pek çok noktasında milyonlarca kişiyi etkilemeyi başardı. 1968 yılında hippilerin en güvenli yeri Taylor Camp olmaya başladı. Üniversite çatışmaları ve düzenli bir eyleme dönüşen şiddetten kaçan hippiler Taylo Camp’a akın ediyordu. Bu nedenle Taylor Camp, bir dönem hippilerin göçmen kampıydı. Bu kampın ortaya çıkışında ise “Ya silahlan ya da terk et” sloganı yatıyordu.

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşayan natürist çift sosyal medyada gündem yarattıBu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşayan natürist çift sosyal medyada gündem yarattı

SAYILARI ZAMANLA ARTTI

2

Berkeley’de savaş karşıtı hareket ortaya çıkmak üzereyken bir yandan da silahlanma ve çatışmalar gittikçe artıyordu. Kamp sakinlerinden Sandra Schaub, o dönemleri “Ya silahlan ya terk et, birini seç dedi hayat bize” sözleriyle anlatıyor.

Hippileri Hawaii’ye davet eden isim ise Elizabeth Taylor’un erkek kardeşi Howard Taylor oldu. Hawaii’de yaşayan Taylor, hippileri kira ödemeden yaşamaya davet etti. O dönemde çocuklarıyla birlikte hapse atılan ya da hayatı riski bulunan hippilerin bir kısmı bu teklifi kabul etti. İlk etapta 13 kişi olan kamp sakinlerinin sayısı, zamanla 120'ye ulaştı. Kampta yaşayanlar hurda ve bambuları kullanarak kendilere ev yapmayı başardı.

MODERN DÜNYANIN ETKİLERİ YOKTU

kapak1

Elektrik ya da yaşama kolaylığı sağlayan herhangi bir modern ve teknolojik alet yoktu. Bütün bunların yanı sıra giyinik dolaşmak ya da kıyafet tamamen bir tercihti. Taylor’un hippilere sunduğu ve kısa sürede popüler hale gelen bu yaşam tarzu 1977 yılında devletin el koyması nedeniyle sona erdi. Bölgeye el konulmasının sonrasında kampta yaşayan herkes tahliye edildi. Hippilerin bir daha aynı şekilde bir hayat tarzını oluşturmamaları için kamp tamamen ateşe verildi.

Natüralizmin doruklara ulaştığı ve herkesin çıplak gezebildiği Fransa’nın en sıra dışı kenti: Cap d’AgdeNatüralizmin doruklara ulaştığı ve herkesin çıplak gezebildiği Fransa’nın en sıra dışı kenti: Cap d’Agde


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi suç kabul edildi?İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi suç kabul edildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes çıplak! Burada kural, vergi ve itaat yok

Herkes çıplak! Burada kural, vergi ve itaat yok

Sadece tek video ile fenomen oldu! Gülümsetmeyi başardı

Sadece tek video ile fenomen oldu! Gülümsetmeyi başardı

Avatar filmine ilham oldu! Görenler photoshop sandı

Avatar filmine ilham oldu! Görenler photoshop sandı

OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf: Genç erkeklerle...

OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf: Genç erkeklerle...

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Babasının tabutu başında verdiği pozla olay olmuştu

Babasının tabutu başında verdiği pozla olay olmuştu

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.